Soja: Restando apenas 1% para findar colheita, Paraná quer atingir 21,1 milhões de toneladas

Dentre os produtos cultivados, a soja deve registrar o maior volume já colhido no país. Nesta safra, a Conab prevê uma produção de 167,9 milhões de toneladas, resultado 20,1 milhões de toneladas superior à safra passada. O Centro-Oeste , principal região produtora do grão, deve registrar um novo recorde na produtividade média das lavouras com 3.808 quilos por hectare, superando o ciclo 2022/23. Em Mato Grosso a colheita já chega a 99,5% da área semeada com a produtividade média chegando a 3.897 quilos por hectares, a maior já registrada no estado mato-grossense. Cenário semelhante é visto em Goiás, onde os trabalhos de colheita já atingem 97% da área com uma produtividade de 4.122 kg/ha.

O incremento estimado pela estatal se deve tanto a uma maior área plantada, prevista em 81,7 milhões de hectares, com incorporação de 1,7 milhão de hectares em relação à 2023/24, quanto às condições climáticas favoráveis registradas na primeira safra nas principais regiões produtoras. As perspectivas positivas para o clima também dão suporte para o desenvolvimento das culturas na segunda safra. Neste cenário, é esperada uma recuperação da produtividade em 8,6%, estimada em 4.045 quilos por hectares.

Em 2024, neste mesmo período, a colheita de soja estava em 89,17%. Na região central do Brasil, a colheita se encaminha para o fim, restando apenas algumas áreas nos extremos Sul do Norte e Nordeste do Brasil. Ainda sob o reflexo das intempéries climáticas de meses atrás, o Rio Grande do Sul puxa a produtividade nacional para baixo. O estado sofreu uma dura seca em um período determinante para o desenvolvimento das áreas de plantio.

No Brasil, o percentual de colheita já chegou a 92,15% da área prevista para o ciclo, com base em números apurados até sexta-feira, dia 18. As informações são da Pátria Agronegócios . Conforme levantamento, esse ritmo está um pouco à frente do observado nas últimas safras.

Paraná - Com previsão de aumento de produção de soja em 14% em relação à safra anterior, podendo atingir 21,189 milhões de toneladas , a colheita da leguminosa já chega a 99% no Paraná , com expectativa de chegar à sua totalidade nessa semana.

Milho 2ª Safra

Com a colheita da soja avançada, o plantio do milho 2ª safra está próximo de ser finalizado. A produção total do cereal, somados os três ciclos da cultura, está estimada em 124,7 milhões de toneladas em 2024/25, crescimento de 9 milhões de toneladas em relação ao ciclo passado. Só na segunda safra do grão é esperada uma colheita de 97,9 milhões de toneladas, resultado de uma maior área plantada, estimada em 16,9 milhões de hectares, combinado com uma recuperação de 5,5% na produtividade média prevista em 5.794 quilos por hectare.

A colheita de arroz também segue em bom ritmo, com mais de 60% da área plantada já colhida. As condições climáticas nas principais regiões produtoras, até o momento, são favoráveis para o desenvolvimento da cultura. Aliado ao manejo adotado pelos agricultores, a produtividade média deve registrar recuperação de 7,2%, estimada em 7.061 quilos por hectare. A área também deve crescer em torno de 7%, chegando a 1,72 milhão de hectares. Com isso, a produção deve registrar uma alta de 14,7%, chegando a 12,1 milhões de toneladas.

No caso do feijão, o aumento previsto na produção é de 2,1% , podendo chegar a 3,3 milhões de toneladas somadas as 3 safras da leguminosa. A elevação acompanha a melhora na produtividade média das lavouras, que sai de 1.135 quilos por hectare para 1.157 quilos por hectare, uma vez que a área se mantém estável em 2,86 milhões de hectares.

Com base no mais recente levantamento a Conab ajustou as estimativas de consumo de milho na safra 2024/25, uma vez que a produção total do cereal foi reajustada para 124,7 milhões de toneladas. Com isso, a nova expectativa é de um volume de 87 milhões de toneladas consumidas no mercado interno. Já as exportações estão projetadas em 34 milhões de toneladas. Mesmo com o aumento no consumo interno, o estoque final deve chegar a cerca de 7,4 milhões de toneladas do grão. Cenário semelhante é encontrado para o algodão, em que o aumento na produção possibilita um incremento tanto no consumo quanto no estoque de passagem da fibra.

China com estoques menores

Notícias recentes indicam que a China tem enfrentado uma diminuição nos estoques de soja em portos, com alguns relatórios indicando que os estoques são os menores desde 2019/20. Isso pode ser devido a diversos fatores, incluindo menores importações de soja dos Estados Unidos devido a tarifas comerciais e uma maior demanda por soja brasileira.

Em resumo: A China está enfrentando uma diminuição nos estoques portuários de soja, em parte devido a menores importações dos EUA e a um aumento nas importações de soja do Brasil, que tem uma safra recorde. Isso pode ter um impacto no mercado global de soja e nas exportações brasileiras.