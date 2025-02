“Domingo da Família“ reuniu 50 mil pessoas

Cascavel - Cinquenta mil pessoas estiveram domingo, no Parque Tecnológico da Coopavel, para acompanhar a missa de abertura e para passear pelo parque que recebe 600 expositores do agro do Brasil e do exterior. O Show Rural é o primeiro dos grandes eventos agropecuários do calendário nacional. A visita técnica será realizada desta segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Ao declarar a 37ª edição aberta, Dilvo Grolli disse que a tradicional missa de abertura é um momento especial para agradecer a Deus pela vida, pela produção de alimentos e para desejar êxito a um evento movido pelo entusiasmo e pelo trabalho de muitas mãos. “Queremos a presença de Deus em todos os momentos e que ele abençoe as tecnologias que geram produção e o trabalho dos agricultores que, com dedicação e amor, produzem com sustentabilidade e respeito ao meio ambiente”.

Dom Adelar Baruffi, arcebispo emérito da arquidiocese de Cascavel, presidiu a eucaristia e pediu a todos que rezassem pelo êxito do Show Rural e pela regularidade do clima e das chuvas. “Tudo vem do Alto e nada tem valor se não vier Dele”, completou o padre Rogério, um dos religiosos que acompanharam dom Adelar durante a celebração que reuniu, além de agricultores e convidados, autoridades do município e da região, entre eles o prefeito Renato Silva, o presidente da Câmara de Vereadores, Tiago Almeida, bem como presidentes de entidades e órgãos públicos.

Recorde

O primeiro dia do Show, ontem (10), registrou público de 56.510. A melhor marca anterior era da segunda-feira do evento de 2024, quando 55.356 pessoas compareceram ao parque tecnológico da Coopavel.

É SHOW

Fluindo

Quem precisou se deslocar para o primeiro dia do Show Rural se surpreendeu. Pela primeira vez na história, o fluxo de veículos seguiu normalmente e sem interrupções. Pelo menos isso foi possível observar pelo das 9h da manhã de segunda-feira. O que no passado levava horas, agora, foram necessários 5 minutos para vencer o percurso do Trevo Cataratas até a entrada do Parque Tecnológico Coopavel. Realmente, as mudanças implementadas surtiram os efeitos necessários. Vamos ver se assim será até sexta-feira.

Desafios

Os desafios do setor agrícola variam de acordo com o tamanho das propriedades, equipamentos disponíveis, tipo de cultura, região do país, entre outros. Cada empreendedor tem a sua necessidade e o Show Rural é uma excelente oportunidade para consultorias personalizadas. O evento tem como propósito difundir conhecimento, tecnologia e oportunidades para toda a cadeia do agronegócio, tornando a produção de alimentos no mundo cada vez mais sustentável e com responsabilidade socioambiental. Em 2024, a feira recebeu mais de 391 mil visitantes, 600 expositores, 160 empresas de inovação e gerou R$ 6,1 bilhões em volume de negócios.

História da soja

A Embrapa Soja está apresentando no Show Rural Coopavel 2025, uma linha do tempo com cultivares que marcaram a história da soja no Brasil. A exposição faz parte da Vitrine de Tecnologias da Embrapa e celebra tanto os 100 anos do primeiro plantio comercial no país quanto os 50 anos da Embrapa Soja, que serão completados em 2025. A mostra reúne 16 cultivares históricas, evidenciando como a pesquisa científica foi essencial para a adaptação da soja ao clima tropical. Segundo o chefe-geral da Embrapa Soja, Alexandre Nepomuceno, a iniciativa destaca o impacto da ciência no desenvolvimento da oleaginosa.

Governadores

O governador do Paraná, Ratinho Junior e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, confirmaram presença no Show Rural na próxima quarta-feira. Eles participam também participam de um encontro na Casa Paraná Cooperativo, da Ocepar. Mato Grosso do Sul vive um momento ímpar de crescimento e consolidação como um dos estados mais promissores do Brasil. Com um PIB de R$ 190 bilhões em 2024 e projeção de crescimento de 4,2% em 2025, o estado ocupa o terceiro lugar no ranking de liberdade econômica e se consolida como um dos melhores ambientes para investimentos e empreendedorismo.

Imprensa em peso

Mais de 200 meios de comunicação e mais de 500 jornalistas marcam presença em mais uma edição do Show Rural Coopavel. Destaque para a acolhida da competente equipe de Comunicação do Show Rural. No espaço, o jornalista tem tratamento VIP, com internet de qualidade, mesas com computadores, água e um saboroso café da manhã servido nas primeiras horas. O Show Rural costuma atrair profissionais da imprensa local, regional, estadual, nacional e até mesmo internacional.

AGENDA

TERÇA (11)

PREFEITO DE CASCAVEL

