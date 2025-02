A  força feminina no setor agrícola do Paraná

Cascavel - O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), e as concessionárias da rede Case IH no Paraná assinaram no Show Rural, um acordo de cooperação para o projeto Força Feminina, que busca fortalecer a presença das mulheres no setor agrícola.

As concessionárias que assinaram o acordo são a Forza Máquinas Agrícolas e Construção Ltda., Tratorcase Máquinas Agrícolas S/A e Agricase. O acordo é fruto das ações iniciadas em agosto de 2024, durante o lançamento do Selo ABNT de Boas Práticas no Combate à Violência contra Mulheres, com a assinatura do protocolo de intenções entre Semipi e as concessionárias Case IH no Paraná.

A iniciativa visa o desenvolvimento de ações para implementação de medidas de proteção das mulheres vinculadas a cada grupo parceiro, enfrentamento de violências contra as mulheres, promoção da autonomia, igualdade de gênero e desenvolvimento de ações de fortalecimento e empreendedorismo feminino no agro.