Câmara faz homenagem ao Show Rural

Cascavel - A Câmara de Vereadores de Cascavel fez, durante sessão de terça-feira (18), homenagem à trajetória de 37 anos do Show Rural Coopavel. Vereadores entregaram quadro com Voto de louvor e de congratulações ao presidente Dilvo Grolli e ao coordenador geral Rogério Rizzardi. Presidida por Tiago Almeida, a sessão contou com a participação do prefeito Renato Silva, de secretários e dos empresários Assis Gurgacz e Genesio Pegoraro, representando a FAG/Eucatur e a Acic, respectivamente.

Dilvo agradeceu o reconhecimento e afirmou que o Show Rural nasceu de uma necessidade. “Na década de 1980, o êxodo rural era grande e era necessário melhorar os resultados das propriedades agropecuárias para segurar o homem no campo”. Dilvo e Rizzardi foram então, em 1988, aos Estados Unidos conhecer a Farm Progress Show, a maior feira técnica do agro ainda hoje. “Lá, vimos como as tecnologias eram transmitidas e então veio a inspiração de idealizar algo parecido”. A primeira edição, em 1989, reuniu 15 empresas e 110 visitantes.