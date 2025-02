Show Rural recebe público de mais de 407 mil e vendas superam R$ 7 bilhões

Cascavel - A maior edição da história dos 37 anos de Show Rural Coopavel alcançou números surpreendentes. O público dos cinco dias de evento, realizado de segunda (10) a sexta-feira (14), foi de 407.094 visitantes e a movimentação financeira chegou a R$ 7,05 bilhões.

Os números foram apresentados na tarde do último dia da feira pelo presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, que agradeceu a todos que estiveram em Cascavel e se dirigiram ao parque tecnológico da cooperativa para conhecer as inovações e tecnologias apresentadas por 600 expositores do Brasil e exterior.”Estamos muito felizes com o resultado e só temos a agradecer a todos que, de uma forma ou outra, fazem este grande evento acontecer”, afirmou Dilvo, mencionando coordenadores, funcionários, colaboradores e parceiros do Show Rural.

O presidente destacou também a presença de autoridades e líderes e reafirmou o compromisso de manter o Show Rural como uma referência em novidades que contribuem para transformar a realidade das propriedades rurais e das cidades.No último dia de visitação (sexta-feira), a feira recebeu 58.404 pessoas, superando a marca de 58.216 do ano passado. “Tivemos recorde nos cinco dias de visitação dessa edição de 2025 em comparação aos recordes obtidos em anos anteriores. Isso reflete a capacidade de superação de um evento que é admirado em todo o mundo”, disse o presidente da Coopavel.

A soma deste ano, de 407.094 visitantes, foi superior em 15.778 pessoas na comparação à melhor marca anterior, registrada na 36ª edição, em 2024, quando 391.316 visitantes prestigiaram o Show Rural.

Comercialização

O valor obtido nesses cinco dias superou em quase R$ 1 bilhão a soma do ano passado. Foram R$ 7,05 bilhões contra R$ 6,1 bilhões de 2024. Dilvo Groli também confirmou a data da 38ª edição, que será realizada de 9 a 13 de fevereiro de 2026.

Ações do Estado

Realizada com apoio do Estado, a feira contou com diversos anúncios feitos pelo Governador do Paraná, Ratinho Junior, como investimentos em novas linhas de crédito para produtores rurais, um programa de inovação aberta para o desenvolvimento de tecnologia genômica aplicada ao agronegócio, com investimentos de R$ 20 milhões, e a ampliação dos Corredores Rodoviários Sustentáveis com rede de abastecimento de gás natural e biometano.