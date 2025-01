Show Rural: Coopavel intensifica segurança nos preparativos

Cascavel - Um dos trabalhos mais importantes na organização do 37º Show Rural, que acontece de 10 a 14 de fevereiro, é coordenado pela equipe de Segurança do Trabalho, sob a liderança do engenheiro Itamar Cassol. “Fazemos integração das empresas terceiras e acompanhamos atentamente a realização dos trabalhos para que sejam executados com o máximo de cuidado. Também estamos à disposição das equipes que trabalham no parque para esclarecer os mais diferentes questionamentos”, conforme Itamar.

O segmento também faz o acompanhamento das montagens e de outras atividades sempre com o envolvimento de pessoal do Bombeiro Civil e de técnico e segurança de trabalho, destaca Itamar. “Também damos suporte com a questão dos sistemas de prevenção em incêndio e outras tarefas que envolvem a segurança do trabalho em todas as etapas de preparação do Show Rural”.