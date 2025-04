Sem incentivo e seguro rural, trigo perde cada vez mais espaço

Os produtores também sentem alijados de uma política de incentivo e segurança no campo. “Nos últimos anos, tivemos um aperto na questão dos seguros. Muitas safras com problemas e com isso, as seguradoras acabaram tendo dificuldades para cobrir as perdas ano após ano”, relata. “Diante disso, ocorreram algumas mudanças nas regras do seguro e hoje é mais difícil acessar o prêmio”.

Respeitando as indicações do Zoneamento Agrícola, o plantio de trigo nas lavouras do Paraná teve início oficialmente em 1º de abril. Historicamente, o Paraná é considerado o maior produtor nacional do cereal, mas de uns tempos para cá, vem perdendo esses status para o Rio Grande do Sul. Em entrevista concedida à reportagem do Jornal O Paraná , o analista de trigo do Deral (Departamento de Economia Rural), ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento, engenheiro agrônomo Hugo Godinho, comenta que o Rio Grande do Sul tem produzido mais e plantado uma área maior, em comparação com o Paraná.

A junção de fatores leva o produtor a olhar com mais atenção para o milho em vez do trigo. “O milho é uma cultura mais simples, com menos problema de qualidade de uma liquidez maior”. Em relação aos preços, não estão em um patamar ruim, conforme o analista do Deral. “Se for observar, o preço está melhor que no mesmo período do ano passado, porém, os riscos variados fazem o produtor recuar em relação ao plantio”.

Retração

A expectativa para a safra de 2025 aponta uma retração significativa na área destinada à cultura. A estimativa inicial prevê redução de 20% na área plantada, caindo de 1,14 milhão para 910 mil hectares. Apesar de o plantio seguir permitido até junho, o cenário atual não favorece um aumento significativo na área de cultivo. Caso a estimativa de plantio se confirme, esta será a menor área de trigo no Paraná desde 2012.

(retranca)

Produção brasileira revisada para baixo

A produção brasileira de trigo na safra 2025/26 foi revisada para baixo pela consultoria StoneX. A nova estimativa é de 8,6 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 4,2% em relação à projeção do mês anterior.

Segundo a consultoria, a retração se deve, principalmente, à redução de área plantada no Paraná. As intenções de plantio no Estado apontam para uma diminuição de 16% em comparação à safra passada, com área estimada em 1,05 milhão de hectares. A StoneX atribui essa queda à tendência de substituição do trigo pelo milho safrinha, especialmente entre os produtores da região norte do Estado. A consultoria destaca que a dificuldade de acesso a seguros e financiamentos, somada à descapitalização após frustrações com a soja, tem gerado cautela entre os produtores. Em contrapartida, outra parcela do setor acredita na manutenção da área plantada, mesmo com investimentos mais enxutos.