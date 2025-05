Risco de geada nos próximos dias ameaça lavouras de milho no Oeste

No Paraná , a área plantada com o milho segunda safra totaliza 2,7 milhões de hectares, ou seja, 7% a mais que a safra anterior. Conforme o mais recente levantamento, 63% desse total apresenta boa condição e potencial produtivo. Já 23% tem condição mediana, ou seja, pode ou não produzir dentro do esperado e 14% é considerada ruim. Isso representa 370 mil hectares que não devem atingir a produtividade mínima aguardada para essa área. Preliminarmente, estimativas dão conta de que o Paraná deixará de produzir até o momento, 240 mil toneladas de milho segunda safra.

E essa foi justamente a situação verificada em uma propriedade rural localizada no município de Cafelândia. Em uma delas, dos 600 hectares cultivados, 60% foram prejudicados no início do plantio, no mês de fevereiro. Conforme o produtor Diefenthaeler, a falta de chuvas aliada à alta temperatura “travou” a evolução da planta por um período, favorecendo o ataque de pragas e obrigado o produtor a tirar mais dinheiro do bolso para a aquisição de inseticida. Essa situação reduziu a rentabilidade e a produtividade.

Enquanto isso, de uma maneira geral, o plantio da segunda safra de milho praticamente encerrou no Estado. Dados fornecidos pelo Deral dão conta de que, apesar das perdas, essa tende a ser a segunda maior área plantada dentro do contexto histórico. Dependendo do período em que foi plantado, a falta de umidade pode fazer com que as espigas não atinjam o seu pleno desenvolvimento, comprometendo, por exemplo, o número de fileiras e grãos.

De acordo com Jovir Esser, economista do Deral (Departamento de Economia Rural), em Cascavel, o campo ainda sente os efeitos do fenômeno climático La Niña, caracterizados pela instabilidade. “O Oeste tem registrado chuvas irregulares . A última chuva o índice pluviométrico variou de 7 a 42 milímetros”, informou.

Na região Oeste , os municípios mais afetados ficam na faixa da costa oeste, comumente mais quentes que a média de outros municípios. As regiões mais atingidas pela estiagem ficam em Diamante do Oeste, Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Santa Helena, Mercedes, Guaíra e Terra Roxa.

Paraná - Depois da estiagem, um novo problema ameaça as lavouras de milho segunda safra no Oeste paranaense: a geada. Conforme informações obtidas junto ao Simepar, o Sistema Meteorológico do Paraná, apesar de pequeno, há sim um risco de ocorrências de geadas nos próximos dias em várias regiões do Paraná . É um agravante, pois muitas dessas áreas ainda tentam se recuperar dos efeitos provocados pela escassez hídrica.

O Paraná deverá colher 16 milhões de toneladas. Isso representa 1,5% inferior à expectativa inicial, que era de 16,5 milhões de toneladas. Para os próximos relatórios, esse índice deverá ser ainda maior, por conta da condições de campos desfavoráveis.

No atual momento, a planta depende muito de temperatura amena a presença do sol para ter energia e formar grãos com peso. O gerente regional do IDR-Paraná, Lindomir Pezenti, disse à equipe de reportagem do Jornal O Paraná que a redução de 30% da área plantada de trigo fez que com o milho avançasse no Paraná. No Oeste, as perdas por enquanto, giram em torno de 10%.

Custo para produzir

A Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) divulgou o custo de produção do milho 2ª safra 2024/2025. De acordo com o levantamento, que considerou todas as despesas diretas e indiretas da atividade, incluindo custos fixos e variáveis, para produzir um hectare de milho em sistema de cultivo solteiro, o agricultor desembolsou mais de R$ 4.700, o que corresponde a 89,49 sacas por hectare.

Ativado o “Alerta Geada”

O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater) e o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) iniciaram segunda-feira a 31ª edição do Alerta Geada, serviço que opera de maio a setembro com o objetivo de avisar, com antecedência, produtores rurais sobre o risco de danos causados pelo frio.

Criado originalmente para proteger cafezais recém-plantados, o Alerta Geada hoje atende diversas atividades agropecuárias — avicultura, suinocultura, horticultura e silvicultura, por exemplo — e ainda beneficia outros setores da economia, como turismo, comércio, mercado financeiro e construção civil, explica a meteorologista Ângela Costa, do IDR-Paraná.

Durante a vigência do serviço, pesquisadores divulgam diariamente boletins com informações sobre as condições do tempo e a evolução de massas de ar polar no Estado.

Segundo Ângela Costa, a entrada de massas de ar polar no território paranaense tende a se intensificar a partir de maio, alternando dias frios com períodos de temperaturas mais amenas. São esperados veranicos, nevoeiros e geadas — condições típicas da estação —, com variação de intensidade entre as regiões. O fenômeno El Niño permanece em fase neutra.