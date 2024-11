Produção de grãos em 2025 pode chegar a 311 milhões de toneladas, aponta IBGE

Em outubro, o IBGE realizou o primeiro prognóstico de área e produção para a safra brasileira de grãos (cereais, leguminosas e oleaginosas) em 2025. A estimativa, que acaba de ser publicada, prevê 311 milhões de toneladas, um aumento de 5,8% (ou mais 17,2 milhões de toneladas) frente à safra de 2024, tendo a safra de 2024 enfrentado uma série de problemas climáticos que reduziram os rendimentos médios de diversos produtos que compõem o grupo dos cereais, leguminosas e oleaginosas.

O acréscimo da produção em relação a 2024 deve-se, principalmente, à soja (10,9% ou 15 725 592 t), ao milho 1ª safra (9,1% ou 2 081 661 t), ao arroz (6,0% ou 633 328 t) e ao feijão 1ª safra (18,1% ou 164 084 t). Para o algodão herbáceo em caroço e para o milho 2ª safra foram estimados declínios de 0,7% ou -36 928 toneladas, e 1,8% ou -1 703 556 toneladas, respectivamente.

A produção deve crescer no Paraná (13,6%), no Rio Grande do Sul (12,4%), no Mato Grosso do Sul (24,1%), em Minas Gerais (5,0%), em Goiás (2,0%), na Bahia (3,8%), em São Paulo (16,3%), no Tocantins (0,3%), em Santa Catarina (3,7%), no Piauí (2,3%), em Rondônia (10,6%) e em Sergipe (0,3%). Os declínios nas estimativas da produção são esperados para o Mato Grosso (-0,6%), para o Maranhão (-0,1%) e para o Pará (-13,3%).

Prognósticos

O primeiro prognóstico para a produção de feijão para 2025, considerando-se as três safras, é de 3,3 milhões de toneladas, aumento de 5,3% em relação à safra colhida em 2024. A 1ª safra deve produzir 1,1 milhão de toneladas; a 2ª safra, 1,4 milhão de toneladas e a 3ª safra, 782,0 mil toneladas. Essa produção provavelmente deve atender ao consumo brasileiro em 2025, não havendo a necessidade da importação do produto.

A estimativa para a produção de milho é de 115,9 milhões de toneladas, aumento de 0,3% em relação à safra colhida em 2024. Esse valor representa um crescimento na produção do milho 1ª safra de 9,1%, reflexo da elevação significativa no seu rendimento médio (11,4%). Apesar do clima desfavorável para a produção do milho em 2024, quando declinou substancialmente em relação a 2023, para a nova safra, de 2025, pesa desfavoravelmente a ampliação dos cultivos e o preço pouco atrativo do cereal. Além disso, em algumas unidades da federação produtoras, as chuvas demoraram a chegar, adiando o plantio da soja, o que pode reduzir a “janela de plantio” para o milho durante a 2ª safra.

Para o milho 1ª safra a estimativa é de uma produção de 24,9 milhões de toneladas, um crescimento de 9,1% em relação à safra de 2024, com declínios de 2,1% na área a ser colhida e crescimento de 11,4% no rendimento médio das lavouras. Já para o milho 2ª safra a estimativa da produção é de 91,0 milhões de toneladas, declínio de 1,8% em relação a 2024, com aumento de 0,3% na área a ser plantada e decréscimo de 2,1% no rendimento médio, 5 436 kg/ha.

Safras de 2024

A primeira estimativa de produção para 2025 indica que a produção de soja deve ter aumento de 10,9% em relação a 2024, totalizando 160,2 milhões de toneladas, o que caracterizaria novo recorde na produção nacional da leguminosa, superando a produção registrada no ano de 2023. Além do elevado volume previsto, o salto na produção se dá, também, por conta do incremento esperado de 9,8% no rendimento médio, totalizando 3 475 kg/ha, e de uma base comparativa mais baixa, após a produtividade média no país registrar queda na safra anterior.

A estimativa de outubro para a safra 2024 de cereais, leguminosas e oleaginosas alcançou 293,8 milhões de toneladas, com queda de 6,9% (ou menos 21,6 milhões de toneladas) frente à safra 2023 (315,4 milhões de toneladas). Em relação a setembro, houve decréscimo de 1.368.218 toneladas (-0,5%).