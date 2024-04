Prazo para atualização obrigatória de rebanhos começa em 1º de maio 

PROTAGONISMO

Produção de ovos no Paraná cresceu 72% na última década

A produção de ovos no Paraná cresceu cerca de 72% na última década, reforçando o protagonismo do Estado na produção de proteína animal. O Estado saltou de 252,3 milhões de dúzias para 434,1 milhões de dúzias no período entre 2013 e 2023, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que […]