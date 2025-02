Peninha é reeleito na SRO e mulher ocupa cargo de vice pela primeira vez

Cascavel - O agropecuarista Devair Bortolato, conhecido como Peninha, foi reeleito para mais um mandato de três anos à frente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná (SRO). A eleição, que contou com chapa única, ocorreu na noite de quinta-feira, no auditório da SRO, e teve a presença de importantes autoridades municipais.

Presença de autoridades na eleição

O pleito contou com a presença do prefeito de Cascavel, Renato Silva, do vice-prefeito, Henrique Mecabô, do chefe da Casa Civil, Severino Folador, e do secretário de Obras, Sandro Rancy.

A mesa diretiva da eleição foi presidida pelo presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, e teve como secretário o ex-presidente da SRO, Adani Triches. A nova diretoria foi eleita por unanimidade.

Primeira mulher na vice-presidência

Uma das principais novidades desta eleição foi a escolha da advogada agrarista Heloísa Bonamigo Menin como vice-presidente. Pela primeira vez na história da entidade, o cargo será ocupado por uma mulher.

“Será uma grande honra fazer parte da Sociedade Rural como a primeira mulher a ocupar o cargo de vice em 44 anos da entidade”, afirmou Heloísa.

Metas da nova gestão

Para Peninha, a Sociedade Rural continuará sendo a voz em defesa do agro no Oeste do Paraná. Entre os desafios da nova gestão, estão a remodelação e reestruturação do parque de exposições.