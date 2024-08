Paraná é o segundo principal exportador de suínos reprodutores de raça pura

A projeção paranaense na suinocultura não se restringe à criação e exportação de carne. No primeiro semestre deste ano o Paraná, juntamente com São Paulo, se destacou também na venda ao exterior de suínos reprodutores de raça pura. Foram os dois únicos estados a se dedicarem a essa atividade. Dados do Agrostat, plataforma que acompanha o setor no comércio exterior, do Ministério da Agricultura e Pecuária, mostram que São Paulo liderou as receitas do segmento com US$ 314 mil, o que representa 79% do valor total. O Paraná ficou com 21%, ou US$ 83 mil.

O Boletim de Conjuntura Agropecuária referente à semana de 26 de julho a 1º de agosto, preparado pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, aponta que neste ano dois países adquiriram os suínos brasileiros para aprimoramento genético de rebanhos: Argentina e Paraguai.

A Argentina investiu 89% dos recursos destinados a suínos reprodutores de raça pura no Estado de São Paulo (US$ 314 mil) e o restante (US$ 39,7 mil) no Paraná. Já os paraguaios concentraram 100% de suas compras no plantel paranaense, deixando US$ 43,3 mil no Estado.

No sentido contrário, o Brasil investiu US$ 2,3 milhões na importação de suínos de alto valor genético no primeiro semestre de 2024. São Paulo também liderou esse ranking com US$ 918 mil na compra de animais dos Estados Unidos, Canadá e França. Minas Gerais pagou US$ 831 mil por suínos da Dinamarca, enquanto o Paraná buscou alta genética na Noruega e Canadá, por US$ 627 mil.

“O Brasil investe continuamente no setor devido ao aporte de granjas especializadas em genética, que trazem ao País suínos reprodutores com características aprimoradas de desempenho, qualidade da carne e reprodução”, disse a veterinária Priscila Cavalheiro Marcenovicz, analista de suinocultura do Deral. “Esse investimento é essencial para melhorar a produtividade do rebanho nacional e manter a competitividade do país na produção global de suínos”.

PERU

O Agrostat também mostrou que no primeiro semestre o Brasil exportou 29.571 toneladas de carne de peru, o que resultou em US$ 74,3 milhões em receitas. Comparativamente com o mesmo período do ano anterior, a queda é de 16,7% em volume (35,5 mil toneladas) e de 32,2% em valores (US$ 109,8 milhões).

Neste ano a liderança na exportação ficou com Santa Catarina, que vendeu 13.164 toneladas e arrecadou US$ 32,8 milhões. Rio Grande do Sul, com 10.121 toneladas e US$ 25,5 milhões, ficou em segundo; e o Paraná foi o terceiro, com 6.269 toneladas e US$ 15,9 milhões em receitas.

LEITE

O boletim relata que julho foi um mês de preços mais altos no varejo, em média. A pesquisa mensal feita pelo Deral mostrou que a maioria dos derivados lácteos teve aumento significativo, oscilando entre 0,96%, no caso do leite pasteurizado, e 7,73%, em queijo prato.

O aumento refletiu a estação climática e a redução nas importações do Mercosul. Já o leite em pó e o leite longa vida apresentaram queda de 2,27% e 3,81%, respectivamente. Segundo o documento, por serem produtos de vida mais longa em prateleira, é possível que as redes varejistas estejam trabalhando com estoques já formados ou se adequando à demanda.

FEIJÃO

Mais de 10% dos mil hectares de feijão da terceira safra 2023/24, a menor do Paraná, já está colhido. Ela deve acrescer 1,2 mil toneladas à safra total de feijão no Estado, estimada em 821 mil toneladas. O volume é 20% superior às 682 mil toneladas do ciclo anterior.

O plantio da primeira safra 24/25 deve ganhar ritmo no último decênio de agosto, quando os municípios de diversas regiões paranaenses estarão aptos dentro das recomendações do Ministério da Agricultura e Pecuária. O plantio dessa safra deve se estender até dezembro.

MILHO

A colheita do milho da segunda safra 23/24 avançou durante a semana, atingindo 85% dos 2,5 milhões de hectares. A expectativa é que o trabalho esteja encerrado ainda na primeira quinzena de agosto.

TOMATE

O Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, do IBGE, referente a junho, contabilizou 56,8 mil hectares plantados com tomate no Brasil. A produção esperada é de 4,3 milhões de toneladas. Goiás, com 14,9 mil hectares e 1,4 milhões de toneladas, e São Paulo, com 12 mil hectares e 1 milhão de toneladas, lideram a exploração da cultura.

O Paraná cultiva nas safras de verão e das secas 4,2 mil hectares, com colheita de 255,8 mil toneladas. De acordo com o documento do Deral, o Estado se posiciona como o quarto produtor e responde por 6 % da oferta de tomate. A primeira safra 2023/24 está praticamente toda colhida, enquanto o mesmo trabalho se estende por 84% dos 1,7 mil hectares da segunda safra.

CAFÉ

Detalhes sobre a produção paranaense de café também podem ser conferidos no boletim Cafeicultura Paranaense. A safra deste ano foi marcada por florações uniformes, que facilitam a colheita. Pelo menos 76% dos 25,3 mil hectares já foram colhidos. Mas as condições climáticas desfavoráveis resultaram em presença de grãos miúdos.

Nesta safra a estimativa atual deste o Estado aponta para uma produção de 675 mil sacas (40,5 mil t), em uma área de 25,3 mil hectares, 1% da safra nacional e bastante aquém das produções de aproximadamente 21 milhões de sacas obtidas em 1,8 milhão de hectares ocupados pela cultura na década de 60. Em relação ao VBP paranaense, a cultura teve renda de R$ 562,9 milhões em 2023, equivalente a 0,3% de toda renda gerada no território estadual.

O Norte Pioneiro hoje é a maior região produtora do Estado, e tem inclusive certificação de Indicação Geográfica. Apenas o município de Carlópolis representa 22% da produção estadual, de acordo com o VBP de 2023.

Quanto às exportações paranaenses, elas totalizaram 12,5 mil toneladas de café verde no primeiro semestre de 2024, superando os 5,8 mil toneladas exportados em todo 2023. Porém, o forte das exportações paranaenses é o café solúvel, que totalizou 34,3 mil toneladas em 2023 e continua em ritmo similar neste primeiro semestre.

Fonte: AEN