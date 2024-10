Levantamento mostra os supersalários do agronegócio

Levantamento da Fox Human Capital, como parte da segunda edição do Guia Salarial de Agro, mostra as tendências salariais no setor e as expectativas de contratação para o setor.

Os números das remunerações revelam disparidades significativas entre os diferentes cargos. Para o cargo de CEO, os salários oscilam de R$ 60 mil a impressionantes R$ 200 mil, com uma média robusta de R$ 130 mil. No nível de diretoria, um diretor de tecnologia pode receber entre R$ 35 mil e R$ 61,2 mil, enquanto um diretor financeiro tem sua faixa salarial entre R$ 44,5 mil e R$ 87,93 mil. Já nas posições comerciais, como a de coordenador comercial, os salários variam de R$ 13 mil a R$ 23,65 mil. Por outro lado, cargos operacionais e de logística apresentam remunerações que vão de R$ 11,5 mil a R$ 18 mil, destacando a diferença de valorização entre as funções.

Foram ouvidas 200 empresas do agronegócio dos mais variados segmentos inerentes ao setor, de outubro de 2023 a setembro deste ano. Conforme os responsáveis pelo levantamento, os últimos dois anos foram desafiadores para as empresas do agronegócio, muito em virtude da queda nos preços das commodities. Entretanto, as perspectivas para 2025 são de crescimento, atribuídas às inovações tecnológicas e expansão do mercado.

MÉDIA SALARIAL EM 2023

CEO: R$ 130,0 mil