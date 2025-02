Itaipu promove transição energética no Show Rural Coopavel com experiência imersiva

Cascavel - Quem passa pelos mais de 600 expositores da 37ª edição do Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR), e encontra um estande da Itaipu, pode se perguntar: o que uma hidrelétrica tem a ver com o agronegócio?

A resposta está em um tour pelo espaço, que esclarece o papel significativo da Binacional no setor, especialmente no que diz respeito à inovação e sustentabilidade. Além disso, a empresa incentiva a aplicação de energias limpas no campo, como a solar e o biogás.

Um Espaço Dedicado à Transição Energética

A transição energética é o grande destaque do estande da Itaipu neste ano. Com 400 m², o espaço interativo e inovador tem foco na descarbonização e no desenvolvimento sustentável. Segundo estimativas da empresa Canal, terceirizada da Itaipu, mais de 5 mil pessoas visitam o local diariamente.

Até sexta-feira (14), os visitantes terão acesso a experiências imersivas, jogos e interações com a equipe. A ideia é provocar reflexões sobre o impacto do agronegócio no planeta e apresentar as soluções que a Itaipu está implementando para construir um futuro mais sustentável.

Para a gerente de Relações Públicas da Itaipu, Cristiane Amorim, “o mais desafiador foi encontrar uma maneira de entregar um conteúdo acessível ao público, abordando os projetos do Itaipu Mais que Energia, especialmente os ligados à transição energética, de forma clara e aplicável ao dia a dia.”

Um Passeio Imersivo e Educativo

O tour imersivo começa na entrada do estande da Itaipu, do lado esquerdo. Lá, o visitante recebe um leque, símbolo do aumento da temperatura global. Um cartaz alerta: “O clima está mudando”, convidando todos a conhecer os projetos da Itaipu que estão transformando o meio ambiente.

Desafios Interativos

Em uma das paredes, um caça-palavras busca sensibilizar os visitantes sobre atitudes cotidianas que impactam a natureza. As palavras a serem encontradas são: desperdiçar, poluir, descartar, queimar e consumir.

Em outro ponto do estande, um telão exibe imagens de catástrofes naturais como secas, enchentes, chuvas e vendavais. O objetivo é reforçar a frequência crescente desses eventos climáticos.

Porém, nem todas as mensagens são alarmistas. Algumas são motivacionais, como: “Ainda dá tempo de transformar o amanhã” e “O futuro reflete nossas escolhas. Qual caminho você quer seguir?”.