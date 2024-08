Importação pelos portos paranaenses cresce 49% em julho

EM ALTA

Exportações de café do Paraná têm melhor 1º semestre dos últimos 12 anos

As exportações de café do Paraná renderam US$ 195,7 milhões para a cadeia produtiva envolvida no Estado ao longo do 1º semestre de 2024, cerca de 26,7% a mais do que o mesmo período do ano passado, quando as vendas para o mercado externo somaram US$ 154,5 milhões. O resultado de janeiro a junho também […]