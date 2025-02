Copa do Brasil: nos pênaltis, definido adversário do FC Cascavel na 2ª fase

ESPORTE

Azuriz e Cianorte trocam de técnico

Em meio à reta final do Campeonato Paranaense, Azuriz e Cianorte iniciaram a semana com mudanças no comando técnico. Os dois times estarão juntos com o FC Cascavel nas disputas da Série D. O time do sudoeste demitiu Fabio Cunha após o empate com o Athletico na primeira partida das quartas de final do Paranaense. […]