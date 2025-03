Valorização das commodities anima produtores do Paraná que podem aumentar ganhos

Paraná - Com o andamento da safra de verão 2024/25, o cenário de preços começa a se desenhar. Os produtores de grãos podem ter ganhos em decorrência da valorização das commodities. Os que se dedicam às proteínas animais também vislumbram um bom cenário, ainda que o custo de produção possa ter aumento. Para os consumidores, a principal promessa de redução nos preços vem do feijão e algumas olerícolas.

As diversas movimentações esperadas para os preços da produção paranaense são analisadas no Boletim de Conjuntura Agropecuária referente à semana de 28 de fevereiro a 6 de março. O documento é preparado pelos analistas do Deral (Departamento de Economia Rural), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

SOJA E MILHO

Principais produtos da safra de verão, esses grãos têm grandes possibilidades de garantir mais renda ao produtor. No caso da soja, fevereiro fechou em R$ 119,44 a saca de 60 quilos para o mercado interno. O valor é 15% superior aos R$ 103,85 do mesmo mês de 2024.

Para o milho, o cenário é ainda mais favorável. A saca foi cotada a R$ 63,51 no último mês no mercado doméstico. O valor ultrapassa em 31% os R$ 48,44 de fevereiro do ano passado. No mercado internacional, em razão da desvalorização do real frente ao dólar, o preço da soja caiu, enquanto o do milho permanece estável.

FEIJÃO

Para o consumidor também houve aumento expressivo no preço das proteínas animais. As carnes mais consumidas, de acordo com levantamento do Deral, tiveram altas entre 10% e 30%, acompanhando o leite e os ovos, que também subiram o preço.

“Diante desse cenário, as opções para driblar a inflação tornam-se limitadas, porém o feijão, uma proteína acessível, surge como alternativa promissora”, diz o agrônomo Carlos Hugo Godinho. O Paraná é o maior produtor do grão e vem de uma boa colheita na primeira safra, enquanto planta em boas condições a segunda e principal safra.

O quilo do feijão-carioca baixou 7% entre janeiro e fevereiro, passando em média de R$ 7,20 para R$ 6,73, acumulando redução de 18% em relação a fevereiro de 2024, quando custava R$ 8,23. O feijão-preto, principal variedade produzida no Paraná, apresentou queda mais expressiva. Em fevereiro do ano passado custava R$ 8,93, foi para R$ 7,26 em janeiro deste ano e agora baixou para R$ 6,57 (26% a menos em 12 meses).