Tentativa de assalto na BR-277! bandidos abandonam carro, revólver e fogem a pé

SUDOESTE Traficante é preso ao transportar 5 kg de cocaína em tanque de combustível

Foz do Iguaçu - A Policia Rodoviária Federal, com o apoio do Denarc de Pato Branco e do Batalhão de Fronteira de Santo Antônio do Sudoeste, apreendeu 5 kg de cocaína em Francisco Beltrão. Os entorpecentes eram transportados em um Ford Focus com placas de Foz do Iguaçu/PR. A droga estava embalada em sacos plásticos […]