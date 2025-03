Centro de Eventos: SRO e Prefeitura iniciam discussão para permuta de terrenos

Cascavel - O prefeito Renato Silva e o chefe da Casa Civil, Severino Folador, entregaram ao presidente da SRO (Sociedade Rural do Oeste), Devair Bortolato, o Peninha, e integrantes do Conselho da SRO, um ofício com o objetivo de iniciar as discussões sobre a alteração da Lei Municipal 1.662/1982, que trata da doação de imóveis no loteamento Jardim Aeroporto à Sociedade Rural do Oeste, destinados exclusivamente a construção do Parque de Exposições para atividades ligadas principalmente à agropecuária.

De acordo com o prefeito Renato Silva, o objetivo é trabalhar “um grande projeto de desenvolvimento, um Centro de Eventos, uma arena de multiuso, um Centro de Convenções”. A área onde hoje está o Parque de Exposições, onde tradicionalmente acontece a Expovel, conta com uma área de 148 mil metros quadrados.