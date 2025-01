FAEP e FPA afirmam que alta da Selic prejudica Plano Safra e o crédito rural

Cascavel - Mais uma vez o agronegócio sofre as duras consequências de decisões adotadas pelo governo federal. No fim da tarde de quarta-feira, o Banco Central anunciou o aumento da Selic em 1 ponto percentual. A taxa básica de juros passa de 12,25% para 13,25% ao ano. Esse aumento no 1º encontro do Copom (Comitê de Política Monetária) de 2025 já havia sido sinalizado em novembro do ano passado.

As entidades do agro reagiram imediatamente e a equipe de reportagem do Jornal O Paraná, foi saber a opinião do presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), Pedro Lupion e do presidente interino da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), Ágide Eduardo Meneguette.

Plano Safra

Em entrevista ao O Paraná, o presidente da FPA, Pedro Lupion, disse que é preocupante essa nova alta nos juros, especialmente para o Plano Safra. “Temos uma situação indefinida em temas como o seguro rural. Além disso, a alta da Selic impacta a necessidade de equalização dos juros controlados, sobretudo para os pequenos produtores”. Para Lupion, esse aumento afeta, ainda, o crédito livre, e termina por elevar o custo de produção, comprometendo o investimento na próxima safra.