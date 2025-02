Commodities sustentam valorização das terras agrícolas

Cascavel – Já diz o ditado: tudo que é bom custa mais caro. E não é por acaso que as terras agrícolas do Paraná são consideradas as mais férteis e por consequências as mais valorizadas do Brasil. É o que mostra levantamento feito pela Scot Consultoria. Com base na mais recente estatística, em julho de 2024 um hectare de terra paranaense era comercializado em média a R$ 60 mil, alta de 107,7% em cinco anos. No âmbito geral, o preço das terras agrícolas no País aumentou 113% entre os anos de 2019 e 2024.

Essa supervalorização tem como alicerce alguns fatores primordiais: a alta do preço das commodities em 2020, o acesso facilitado ao crédito e a baixa disponibilidade de terra no mercado. Depois do Paraná, as terras agrícolas mais valorizadas do Brasil ficam nos estados de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No estado de São Paulo, que ficou em segundo, o preço médio do hectare era de R$ 58 mil, crescimento de 93% em período semelhante.

Há cinco anos, o ranking estava invertido, com São Paulo ficando à frente do Paraná. De acordo com o analista da Scot Consultoria, Felipe Fabbri, os maiores valores das terras ficam em áreas já consolidadas, ou seja, nesses locais, não há mais tantas terras para comercialização. Isso é facilmente perceptível nos estados da região Sul, São Paulo e Centro-Oeste.