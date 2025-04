Agricultura de Toledo tem apoio da agronomia

O encontro contou ainda com a participação do presidente do CREA-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), Engenheiro Agrônomo Clodomir Ascari; do presidente da AEA-Toledo (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Toledo), Engenheiro Agrônomo Marcus Schütz; do diretor-técnico da APEPA (Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário) e ex-presidente da FEAPR, Engenheiro Agrônomo Ricardo Palma; do gerente regional do CREA-PR em Cascavel, Engenheiro Civil Geraldo Canci; representante da AEAT (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo), Engenheira Eletricista Katia Zielasko e do presidente do Sindicato Rural de Toledo, Nelson Gafuri, além de representantes da Assuinoeste (Associação Regional dos Suinocultores do Oeste).

No mesmo dia, a Câmara de Vereadores de Toledo votou a reforma na estrutura de órgãos do Poder Executivo, entre as quais, a criação da Secretaria da Agricultura e Proteína Animal . Em primeiro turno, os vereadores aprovaram as mudanças. O novo secretário da Agricultura e Proteína Animal de Toledo é o Engenheiro Agrônomo Luiz Carlos Bombardelli.

Toledo

A comitiva esteve reunida com o presidente do Legislativo de Toledo, vereador Gabriel Baierle, que agradeceu a visita dos profissionais da engenharia como forma de prestar apoio à criação desta importante secretaria para Toledo, município responsável por uma fatia considerável do PIB agropecuária do Paraná. “Nosso papel com essa visita foi de reforçar a relevância dessa secretaria e já aproveitamos a oportunidade para manifestar o comprometimento da federação, principalmente no evento que vamos ter em agosto, reunindo os secretários municipais de agricultura e meio ambiente do Paraná, em Foz do Iguaçu”.

Ainda na Câmara, o encontro contribuiu para o fortalecimento do relacionamento institucional entre os setores e o poder público. Foram debatidos temas relevantes como cidades inteligentes, os desafios enfrentados pelos engenheiros agrônomos e diversas áreas do agronegócio, além de demandas específicas do setor agropecuário. O presidente Baierle destacou a importância do diálogo com as categorias técnicas que contribuem diretamente para o desenvolvimento de Toledo e região. “A política precisa caminhar lado a lado com o conhecimento técnico e produtivo. Receber essas entidades é um passo importante para construirmos políticas públicas mais eficientes e conectadas com a realidade”, afirmou.

Logo após a reunião na Câmara, os membros da comitiva aproveitaram para almoçar o novo secretário da Agricultura e Proteína Animal de Toledo e se colocaram à disposição para contribuir em assuntos inerentes à pasta.