Santa Terezinha de Itaipu confirma primeiro caso de covid-19

Santa Terezinha de Itaipu confirmou o primeiro caso de covid-19 no Município. O paciente é um homem de 58 anos e apresenta sintomas leves. Ele está isolado na própria residência. A família do paciente também está sendo monitorada. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o COE (Centro de Operações de Emergência).

Segundo o COE, o paciente foi infectado em Foz do Iguaçu em transmissão comunitária porque ele não teve contato com pacientes com a doença nem com suspeita, ou seja, não conseguiram rastrear o foco da transmissão em Foz.