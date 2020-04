Governo entrega mais mil litros de álcool para instituições

A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná (Sejuf) entregou nesta segunda-feira (20) mais 1 mil litros de álcool 70% para 13 instituições que atendem idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade. “A previsão é que para essa semana ainda sejam entregues 4,8 mil litros para mais 65 entidades de Curitiba e região”, ressaltou o secretário Ney Leprevost.

A entrega faz parte da distribuição dos 52 mil litros de álcool 70% que serão usados para a assepsia de instituições, centros socioeducativos e outros órgãos onde pode haver circulação de pessoas.

Entidades que receberam o produto nesta segunda-feira:

• Associação Moradores de Atenas I

• Amas Menonitas

• Associação Santa Rita cássia lar Iracy

• Abelhinhas de Santa Rita de Cassia

• Associação de Educação Familiar e Social do Paraná

• Associação Educacional Meninos e Meninas de Rua Profeta Elias

• Associação Batista de Ação Social

• Associação Cmei Acácias

• Começo de Vida

• Casa de apoio Santana

• Comunhão espírita Cristã de Curitiba

• Centro de prevenção e recuperação: o caminho, a verdade e a vida

• Federação com as Associações de Moradores de Curitiba e Região Metropolitana