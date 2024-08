UX/UI design: qual é o seu impacto na concretização de compras?

O mercado digital encontra-se cada vez mais competitivo, já que as empresas que trabalham nesse segmento competem com lojas de todo o mundo. Com um leque maior de opções, os clientes tornaram-se mais exigentes, e a qualidade e o preço de um produto não são mais as únicas variáveis importantes. Atualmente, para se destacar no mercado e conquistar os consumidores, as empresas devem investir na experiência do usuário.

A experiência do usuário (UX) é um conceito que evidencia a importância da relação entre a empresa e seus clientes. A utilização desse recurso envolve um planejamento minucioso, colocando a experiência do usuário em todos os pontos de comunicação como foco principal. Como o cenário atual é de alta competitividade, a promoção de uma experiência agradável e descomplicada é necessária para se destacar no mercado e converter vendas.

A aplicação bem-sucedida desse recurso envolve diferentes processos, igualmente importantes. As empresas devem estudar a fundo seu público-alvo e determinar o perfil que desejam atingir (persona), elaborar conteúdos pertinentes, determinar quais são as etapas indispensáveis na jornada, elaborar o mapa do site e as estratégias de marketing, identificar qual o tipo de comunicação mais eficaz, entre outros.

Todas essas informações são necessárias para desenvolver a plataforma que permitirá a interação com o usuário, chamada de interface do usuário (UI). Esse recurso é onde os conceitos de UX são aplicados, através do desenvolvimento de sites e aplicativos. A UI abrange o design e visual das plataformas que permitem a interação direta com os consumidores, construindo um canal de comunicação mais efetivo entre eles e a empresa.

Para que as compras sejam facilitadas aos clientes, é importante a implementação de boas estratégias, como:

O site ou a plataforma deve ser otimizado tanto para computadores quanto para dispositivos móveis, como smartphones e tablets.

A barra de navegação deve ser visível em todas as páginas, facilitando buscas por categorias e troca de páginas sempre que o cliente julgar necessário.

As páginas de produtos devem contar com informações completas, como fotos em boa qualidade, descrição, composição e medidas.

Também na página do produto, deve haver uma forma clara e intuitiva de adicioná-lo ao carrinho de compras ou adicionar aos favoritos.

Na página do carrinho, a possibilidade de editar o tamanho ou a quantidade do produto também deve ser facilitada.

A página de efetivação da compra, o checkout , deve ser descomplicada e intuitiva, apenas com informações realmente relevantes.

, deve ser descomplicada e intuitiva, apenas com informações realmente relevantes. Todas as páginas devem ter uma forma de contato facilmente identificada, como número de telefone ou chat, permitindo o acesso aos canais de comunicação de maneira rápida e eficiente pelo cliente.

A união de ambos os conceitos, UX e UI, é necessária para a criação de uma interface que privilegia a experiência do cliente. A plataforma, com identidade visual agradável, processos otimizados, intuitivos e sem etapas desnecessárias, fortalece a posição da marca no mercado, possibilita uma maior conversão em vendas, torna a interação entre empresa e consumidor mais eficiente, o serviço ofertado é melhorado e aumenta a satisfação do cliente.

Créditos: iStock/ gorodenkoff