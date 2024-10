Sustentabilidade na hora de construir sua casa

CONFIRA A MATÉRIA! Revalida: como funciona o exame que avalia médicos formados fora do Brasil

O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) é uma etapa indispensável para médicos formados no exterior que desejam exercer a profissão no Brasil. O exame avalia se o conhecimento adquirido fora do país está alinhado com os padrões exigidos pelo sistema de saúde brasileiro. Instituído em 2011 pelo Instituto Nacional de Estudos e […]