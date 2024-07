Quais as principais tendências e expectativas do mercado automotivo para os próximos anos?

O mercado automotivo sempre foi definido pelo avanço da tecnologia. Hoje, contamos com veículos projetados de forma revolucionária, repletos de recursos e funções que, até alguns anos atrás, mal conseguíamos imaginar. Contudo, esse cenário está mudando gradativamente, e, para os empreendedores do setor, é essencial acompanhar essa evolução de perto para continuar investindo com sabedoria.

É fato que a tecnologia continua sendo determinante nessa indústria, mas atualmente seus avanços vêm girando em torno de um tema muito mais relevante: a sustentabilidade. A seguir, entenda melhor quais são as principais tendências do setor automobilístico no momento e o que podemos esperar delas em médio e longo prazo.

Carros elétricos

Atualmente, a indústria de automóveis está vivenciando a grande ascensão dos veículos elétricos. Devido à alta emissão de gás carbono dos modelos tradicionais, cria-se a necessidade de popularizar carros mais sustentáveis, que utilizem uma fonte de energia limpa para se locomover.

Os carros elétricos já estão bem consolidados em alguns países, enquanto no Brasil ainda estão dando seus primeiros passos. Conforme a infraestrutura para esse tipo de veículo aumenta, é de se esperar que cada vez mais brasileiros se tornem adeptos desses modelos, criando novas oportunidades para os empreendedores locais.

Os veículos elétricos não são uma mera tendência passageira – são o futuro do automobilismo ao redor do mundo!

Veículos inteligentes

Já se tratando dos avanços tecnológicos, as tecnologias inteligentes já estão transformando o mercado automobilístico. Em alguns países, já é possível encontrar os chamados “carros autônomos” circulando pelas cidades, consistindo em veículos sem motoristas que são capazes de traçar rotas automaticamente, utilizando inteligência artificial e conexões de alta performance com a internet.

Por ser uma tecnologia muito avançada, não existe uma previsão exata de quando esses veículos se tornarão acessíveis e populares, mas é fato que eles chegaram para ficar. Tanto vendedores de peças quanto empresas que atuam na revenda de carros usados precisam acompanhar seus avanços de perto, pois tudo indica que teremos modelos autônomos circulando pelas ruas nos próximos anos.

Aftermarket

A partir das duas tendências anteriores, é de se esperar que o aftermarket automotivo seja um dos segmentos mais beneficiados do setor. O aftermarket é o mercado de peças de reposição, acessórios e personalizações de veículos, sendo essencial para sua manutenção e melhorias diversas.

Os carros elétricos envolvem uma estrutura totalmente diferente dos modelos tradicionais – assim como os autônomos, que são mais tecnológicos. Será necessário trabalhar com uma grande variedade de peças que, até então, não circulavam no mercado. Por isso, é essencial que os empreendedores do meio se preparem para essa mudança; os primeiros que aderirem a essas novidades certamente serão amplamente beneficiados.

Créditos: iStock/ Apriori1