Pesquisas por praias do leste do Paraná aumentam 241% entre os turistas

De acordo com um levantamento realizado pela Agência Conversion, o interesse por praias localizadas ao leste litorâneo do Paraná aumentou 241%, em relação a 2023, tendo como base as buscas realizadas na internet. Em março do ano passado, o tema acumulava 2.900 pesquisas, enquanto em abril de 2024 atingiu a marca de 9.900.

O litoral paranaense é popularmente conhecido por suas águas cristalinas, areia branca e belíssimas paisagens naturais. Contudo, não chega a ser o destino preferido dos turistas, principalmente devido à sua extensão, que possui apenas 100 km de costa. À medida de comparação, o litoral catarinense e até mesmo o paulista é cinco vezes maior que o do Paraná, ultrapassando a marca de 500 km de praias.

Com o aumento do interesse pelo litoral paranaense, mais turistas terão a oportunidade de conhecer as belas praias que contemplam a região. Confira algumas das principais que precisam fazer parte do roteiro de qualquer visitante:

Ilha do Mel

A Ilha do Mel é considerada o lar das praias mais bonitas do Paraná, sendo um dos pontos turísticos mais populares da região. Os turistas que visitarem a ilha terão acesso a diversas praias de tirar o fôlego, mas existem algumas que se destacam mais, como a Praia do Farol, a Praia da Boia, a Praia do Miguel e a Praia Grande.

A Praia Grande da Ilha do Mel seria a maior de todas em extensão, além de uma das mais frequentadas. Contudo, quem busca experiências adicionais pode tirar bom proveito da Praia do Farol, lar do Farol das Conchas, que fica localizado no topo de um morro e é o cartão-postal da região.

Vale a menção honrosa para a Praia da Fortaleza, que, além das belezas naturais, também abriga a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, um ponto turístico que data do século XVII.

Praia Central de Guaratuba

Para quem prefere uma praia mais urbana e com maior infraestrutura, a Praia Central de Guaratuba é uma das mais famosas nesse quesito. Suas águas são mais calmas e perfeitas para um banho de mar, enquanto seus arredores estão cercados por um calçadão, pousadas, bares e restaurantes.

Alternativamente, ainda é possível visitar a Praia das Pedras e o Morro de Cristo, que ficam bem próximos.

Pontal do Paraná

A cidade de Pontal do Paraná é um dos destinos litorâneos mais tradicionais do estado, contando com uma longa costa em linha reta que se estende por várias praias. Sua infraestrutura também é boa, proporcionando pousadas, bares e restaurantes ao longo de toda a sua extensão.

Pontal do Paraná fica a apenas 1 hora de carro de Guaratuba, permitindo aos turistas conhecer os dois destinos com facilidade. É importante que os visitantes preparem bem o seu veículo, fazendo uma revisão e garantindo pneus adequados para a viagem, como um pneu 265/60r18, por exemplo. Dessa forma, é possível pegar estrada com mais segurança e livre de preocupações.

Crédito: Divulgação