O custo da incerteza: a urgência de falar sobre testamento e planejamento sucessório

Falar sobre a morte ainda é um tabu na sociedade contemporânea, gerando desconforto e resistência nas conversas cotidianas. Muitos, ao evitarem essas conversas, deixam de tomar decisões importantes que podem impactar profundamente a vida dos familiares e entes queridos, tanto em momentos de perda quanto de transição.

Esse silêncio acaba se refletindo em questões essenciais, como a doação de órgãos e o planejamento sucessório, que são frequentemente postergados ou ignorados por falta de diálogo. A dificuldade de enfrentar a morte impede que se trate desses assuntos com a devida antecedência, o que pode resultar em complicações emocionais e financeiras para quem enfrenta o luto.

O planejamento sucessório e as escolhas relacionadas à morte devem ser encarados como responsabilidades que não só garantem a tranquilidade financeira, mas também a continuidade de valores e legados pessoais, além de oferecer um gesto de altruísmo em vida.

Planejamento sucessório e importância

O planejamento sucessório é uma forma de garantir proteção patrimonial, protegendo e ajudando na ampliação do patrimônio de uma família ou empresa, por exemplo. Esse planejamento ocorre por meio de estratégias para definir quais serão os responsáveis por cada patrimônio, após a morte do proprietário ou proprietária.

Essa proteção evita ameaças tributárias, custos de processos, burocracia, riscos trabalhistas, penais, civis, ambientais e muitos outros. Também ajuda a evitar conflitos familiares entre os enlutados.

Em casos em que não há esse planejamento, os bens do falecido ou falecida são distribuídos conforme o Código Civil Brasileiro, entre descendentes – como filhos e netos – e cônjuges. Caso o dono dos bens não tenha esses membros da família, os bens são distribuídos entre ascendentes – como pais e avós – e outros familiares, o que pode não ser a vontade do proprietário ou proprietária. Uma das formas de fazer essa proteção é por meio do testamento.

Planejar um testamento

Preocupações sobre como fazer o testamento podem não passar pela cabeça de quem julga ter poucos bens. Essa forma de planejar sucessão, no entanto, não está ligada a ter riquezas materiais. Ela ajuda a garantir a vontade do falecido ou falecida sobre quem deve gerenciar cada bem.