Horóscopo do dia 11 de setembro

ÁRIES

O dia será ideal para sair da rotina, conhecer um lugar diferente, dar uma arejada nas ideias passeando ao ar livre…, mas nem tudo é perfeito e, logo cedo, seu maior desafio será manter o foco para que as coisas andem numa boa. O alto–astral melhora o amor. Cor: CINZA Palpites: 53, 08, 24

TOURO

Mudanças estão na ordem do dia, e pode aproveitar para fazer alguns ajustes, repensar algumas coisas e abrir espaço para novidades. Talvez os seus planos não corram como estava esperando, mas aposte no jogo de cintura para se adaptar. No amor, a sensualidade será a chave para o sucesso. Cor: MAGENTA Palpites: 12, 30, 03

GÊMEOS

O céu avisa que você estará mais sociável do que nunca. E será bom para você deixar as diferenças de lado. Se anda sonhando com uma promoção, aproxime–se de quem tem as mesmas ideias. No amor, aposte na ousadia para afastar a rotina e pegue leve no ciúme pra evitar brigas. Cor: VERDE Palpites: 44, 33, 26

CÂNCER

A Lua avisa que você passa a focar toda a atenção nas tarefas de rotina e pode render mais do que esperava, Câncer. Mas também há sinal de distrações, então ligue as antenas para fugir de problemas. A rotina pode dar as caras no amor, mas isso não será um problema se houver maturidade. Cor: VERMELHO Palpites: 37, 39, 57

LEÃO

O astral será perfeito para fazer uma fezinha! Mas redobre a cautela ao lidar com dinheiro, e não desperdice seus recursos com bobagens. A boa notícia é que as coisas devem correr sem grandes sustos. Se controlar o ciúme, pode curtir uma fase maravilhosa no amor. Cor: ROXO Palpites: 21, 36, 48

VIRGEM

É preciso paciência para manter a paz com a família. Depois, o astral será mais favorável para cuidar das tarefas domésticas ou de rotina. E se você agir com os pés no chão, o resultado final tem tudo para ser melhor do que esperava. No amor, tente manter o ciúme sob controle. Cor: PRETO Palpites: 25, 46, 54

LIBRA

Seu maior desafio será manter a concentração nas tarefas de rotina e escolher melhor as palavras pra evitar fofocas e boatos. Mas dá para desfazer mal-entendidos: é só apostar no diálogo. À noite, sua habilidade para se expressar tem tudo para animar a vida amorosa. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 20, 52, 16

ESCORPIÃO

Sua habilidade para lidar com dinheiro ganha um reforço hoje. Mas é melhor fugir de projetos arriscados demais, ok? Seu esforço tem boas chances de render frutos. O ciúme pode causar tensão no amor, mas se você agir com calma, tudo entra nos eixos. Cor: VIOLETA Palpites: 49, 40, 05

SAGITÁRIO

Uma vibe tensa pode causar atritos com pessoas mais conservadoras e até com a chefia, se não agir com cuidado. A boa notícia é que as coisas logo melhoram e você vai contar com muito otimismo e disposição para correr atrás dos seus objetivos. No amor, nada de fazer pressão! Cor: AZUL Palpites: 54, 03, 09

CAPRICÓRNIO

Com a Lua ainda em seu inferno astral e trocando farpas com outros astros, o dia pode pedir um pouco mais de cautela da sua parte. Mas também há boas notícias e, se prestar atenção à sua intuição, há chance até de descobrir um segredo. O amor pode ficar mais tranquilo. Cor: LILÁS Palpites: 08, 51, 05

AQUÁRIO

Seu lado mais sociável dá as cartas, e aumenta o desejo de se divertir com as pessoas próximas e fazer contato com os amigos. No trabalho, vai ser preciso um certo esforço para manter a atenção nas tarefas, já que a vontade de se divertir pode falar mais alto. Boas vibes no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 16, 34, 11

PEIXES

Com sua ambição falando mais alto, vai sobrar disposição para correr atrás dos seus maiores objetivos. Seu esforço nos últimos tempos tem tudo para ser reconhecido, e ainda pode marcar uns pontinhos positivos com a chefia. No amor, talvez as coisas andem mais pesadas do que gostaria. Cor: SALMÃO Palpites: 36, 09, 25

Mensagem do dia

Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo:

Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o Reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês.

Mateus 5:1-11