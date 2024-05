FESTIN: começa nesta terça o Festival Internacional de Teatro Infantil do Paraná

O teatro infantil tem um papel fundamental na formação de plateia e na educação artística e criativa de crianças e adolescentes. Com o objetivo de proporcionar uma programação democrática e gratuita de artes cênicas às famílias paranaenses, o FESTIN – Festival Internacional de Teatro Infantil do Paraná – chega em sua 5ª edição apresentando espetáculos premiados e com diferentes linguagens na cidade de Cascavel, região Oeste do Paraná, que está entre os cinco municípios mais populosos do estado. O festival ocorre de 14 até 19 de maio com atrações 100% gratuitas.

O evento, que ocupará gratuitamente teatros, parques, praças e espaços públicos da cidade paranaense, contará com 25 apresentações de mais de 10 companhias teatrais, vindas de diferentes regiões do Brasil e de países como México, Peru e Portugal. “Estamos muito felizes em promover mais uma vez arte gratuita e de qualidade para as famílias da região Oeste do Paraná. O teatro infantojuvenil contribui para o desenvolvimento, estímulo cognitivo e de observação, orienta na oralidade, no lúdico e, principalmente, na criatividade das crianças e dos jovens, ainda mais em tempos do mundo digital. Ajuda nos primeiros passos de um futuro promissor. O Festin tem uma programação totalmente pensada nas diferentes famílias e suas realidades”, explica a produtora cultural e diretora do Festival Internacional de Teatro Infantil do Paraná, Bruna Bayley.

A abertura, que ocorrerá no dia 14 de maio, às 19h30, no Teatro Municipal Sefrin Filho, contará com, além da cerimônia, uma apresentação do espetáculo “Monstro e Cia”, em linguagem de teatro de formas animadas pela Companhia Talagadá (São Paulo), que aborda um debate sobre o bullying, assunto de grande importância para a conscientização das crianças e adolescentes do mundo atual.

Atrações premiadas e de sucesso de críticas passarão pelo evento, como “O Poderoso de Marte”, da Teca Teatro (Bahia), “El Secreto Del Árbol”, da Pepito Ron Teatro de Mimo y Títeres (Peru), “Desamor” e “Encantos”, da La Máquina Núcleo de Criação Artística (Portugal), “Jardim – Um Solo Poético para Crianças”, da Tecer Teatro (Paraná), “#Mergulho”, da Eranos Círculo de Arte (Rio Grande do Sul), “Afuera”, do Teatro Al Vacío (Argentina/México), entre outras.

Encerrando a programação, o aguardado espetáculo “O Rei Leão”, também no Teatro Municipal no dia 19 de maio, às 19h30, em uma livre adaptação pela L’art Produções (Santa Catarina), sucesso de público e que aposta em valores importantes como perdão, união em família e generosidade.

“Buscamos uma seleção que fosse democrática e de produções com alta qualidade, premiadas e de sucesso de público em várias regiões da América Latina. Essa será uma oportunidade para que as famílias, pais e mães, educadores da região Oeste do Paraná possam apresentar para suas crianças e adolescentes espetáculos primorosos e de companhias que são referência nas artes cênicas infanto-juvenil, com linguagem e temas variados. Tudo isso de forma gratuita”, completa Bruna Bayley, que também assina a curadoria do FESTIN Paraná, ao lado de Cynthia Borges, licenciada e especialista em Teatro pela Faculdade de Artes do Paraná, e Cleiton Echeveste, ator, dramaturgo, bacharel e mestre em Artes Cênicas.

O FESTIN – Festival Internacional de Teatro Infantil do Paraná – conta com recursos pelo PROFICE – Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná, e com realização do Ministério da Cultura – Governo Federal, com patrocínio da Copel – Pura Energia, Sicoob, M.A. Máquinas Agrícolas e da John Deere Brasil. Acompanhe as novidades por meio das redes sociais oficiaos @festinparana e pelo site www.festinparana.com.br

Confira a programação completa:

*Sujeito a alterações

14 de maio (terça-feira)

19h – Monstro e Cia

(Cia Talagadá)

Abertura Oficial

Teatro Municipal Sefrin Filho

Rua Rio de Janeiro, 905 – Centro

15 de maio (quarta-feira)

10h – O Poderoso de Marte

(Teca Teatro)

Centro Cultural Gilberto Mayer

Rua Duque de Caxias, 379 – Centro

14h – O Poderoso de Marte

(Teca Teatro)

Centro Cultural Gilberto Mayer

Rua Duque de Caxias, 379 – Centro

16h – Oficina Afuera

(Teatro Al Vacío)

Teatro Municipal Sefrin Filho

Rua Rio de Janeiro, 905 – Centro

19h30 – Monstro e Cia

(Cia Talagadá)

Teatro Municipal Sefrin Filho

Rua Rio de Janeiro, 905 – Centro

16 de maio (quinta-feira)

10h – El Secreto Del Árbol

(Pepito Ron) – Internacional

Centro Cultural Gilberto Mayer

Rua Duque de Caxias, 379 – Centro

10h – Afuera

(Teatro al Vacío) – Internacional

CAIC I

Evento exclusivo para alunos e educadores

14h – El Secreto Del Árbol

(Pepito Ron) – Internacional

Centro Cultural Gilberto Mayer

Rua Duque de Caxias, 379 – Centro

15h – O Lançador de Foguetes

(De Pernas pro Ar)

Eureca 1

Rua Felicidade, 631 – Interlagos

15h – Desamor

(La Máquina Núcleo de Criação Artística) – Internacional

Praça Wilson Jofre

Rua São Paulo, 1177 – Centro

19h30 – Jardim – Um Solo Poético para Crianças

(Tecer Teatro)

Teatro Municipal Sefrin Filho

Rua Rio de Janeiro, 905 – Centro

17 de maio (sexta-feira)

10h – #Mergulho

(Eranos Círculo de Arte)

Centro Cultural Gilberto Mayer

Rua Duque de Caxias, 379 – Centro

14h – Encantos

(La Máquina Núcleo de Criação Artística)

APAE Cascavel

Evento exclusivo para alunos e educadores



15h – Afuera

(Teatro Al Vacío)

Evento exclusivo para alunos e educadores

19h30 – Jardim

(Tecer Teatro)

Teatro Municipal Sefrin Filho

Rua Rio de Janeiro, 905 – Centro

18 de maio (Sábado)



11h – Afuera

(Teatro Al Vacío) – Internacional

Calçadão da Avenida Brasil

Av. Brasil, S/N – Centro

16h – Desamor

(La Máquina Núcleo de Criação Artística) – Internacional

Lago Municipal (Parque Ecológico Paulo Gorski)

Avenida Rocha Pombo, S/N – Centro

19h30 – Rei Leão

(L’art Produções)

Teatro Municipal Sefrin Filho

Rua Rio de Janeiro, 905 – Centro

19 de maio (Domingo)

11h – Encantos

(La Máquina Núcleo de Criação Artística) – Internacional

Feira do Teatro

Rua Duque de Caxias, 421-275 – Centro

16h – Afuera

(Teatro Al Vacío) – Internacional

Lago Municipal Sefrin Filho

Rua Rio de Janeiro, 905 – Centro

19h30 – O Rei Leão

(L’art Produções)

Encerramento Oficial

Teatro Municipal Sefrin Filho

Rua Rio de Janeiro, 905 – Centro

Serviço:

FESTIN – Festival Internacional de Teatro Infantil do Paraná

Data: 14 a 19 de maio

Local: Cascavel (Teatro Municipal Sefrin Filho; Centro Cultural Gilberto Mayer; Calçadão da Avenida Brasil; Lago Municipal e Feira do Teatro; e em instituições como CAIC I; Eureca 1; APAE Cascavel)

Confira horários de cada apresentação

Entrada Gratuita (espaços com lugares sujeitos à lotação)

Classificação: Livre

Site oficial: www.festinparana.com.br

Acompanhe as Redes Sociais: Facebook | Instagram

Patrocínio: Copel – Pura Energia, Sicoob, M.A. Máquinas Agrícolas e da John Deere Brasil