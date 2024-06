Feirinha do Pequeno Produtor já está em clima de festa caipira em Cascavel

Alô, cascavelense, prepare-se para a comilança, porque a Feirinha do Pequeno Produtor já está em clima de festa caipira, com muitas delícias esperando por você.

A tradicional feirinha, com 40 anos de atuação, caprichou nas opções: tem canjica, quentão, maça do amor, pinhão cozido, bolo de paçoca, pastel, pamonha e outras tantas guloseimas que fazem parte do cardápio de qualquer arraial de qualidade.

Além dos produtos que já estão sendo comercializados, os visitantes poderão desfrutar ainda das opções de artesanato. E já anote na agenda, no dia 11 de julho, será realizada a Festa Julina da Feirinha do Pequeno Produtor.



A feirinha acontece sempre às terças e quintas, das 14h às 21h, e aos domingos das 7h às 12h, na praça Wilson Joffre, e aos sábados das 7h às 12h, na Rua Rui Barbosa, ao lado da Prefeitura.

Fonte: Secom