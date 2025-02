Fatos que considerar ao comprar uma smart tv; Preço e tudo sobre como aproveitar melhor sua Smart TV

Quase todas as televisões vendidas hoje são consideradas smart TVs, também chamadas de TVs conectadas. As Smart TVs são a mistura perfeita de computação e entretenimento, com Internet integrada e uma variedade de aplicativos gratuitos e pagos.

Nós montamos esse guia sobre detalhes que você deve saber sobre smart tv´s que podem colaborar na hora de ir a busca da sua nova Smart Tv. Sempre pensando na qualidade e em todo o entretenimento que ela pode lhe oferecer e em como aproveitar melhor tv smart.

O que é uma Smart TV?

Uma smart TV incorpora um sistema operacional que permite aos usuários acessar conteúdo de streaming sem conectar um dispositivo externo . As Smart TVs são populares entre aqueles que gostam de assistir aos programas mais recentes na Netflix , Amazon Prime e outras plataformas de streaming.

Com uma smart TV você pode acessar, gerenciar e visualizar conteúdo online e de rede . Quase todas as televisões vendidas hoje são consideradas smart TVs , e muitos fabricantes, incluindo LG , Sony e Samsung , vendem smart TVs.

Uma smart TV conectada pode:

Aplique automaticamente atualizações de segurança e do sistema para melhorar os recursos e o desempenho da sua TV.

Conecte-se sem fio usando o Wi-Fi Direct, onde o dispositivo faz uma conexão de rede um-para-um, para que você possa assistir ao que estiver passando no seu smartphone enquanto ele permanece no seu bolso.

Transmita mídia do seu computador para a sua TV pela sua rede doméstica

Use aplicativos como Netflix, Stan, ABC iView e muito mais para baixar na sua smart TV, para que você possa assistir conteúdo online sem precisar comprar um dispositivo adicional como uma Apple TV, console de jogos ou reprodutor de Blu-ray.

Antes de prosseguir com a compra de uma smart TV, há fatores a considerar:

Quais aplicativos uma Smart TV deve oferecer?

O objetivo principal de uma smart TV é o entretenimento , então suas preferências de entretenimento serão um fator importante na escolha de uma smart TV. Serviços como Rakuten, Disney Plus, Netflix e Amazon Prime estão amplamente disponíveis em muitas plataformas , mas nem todas as smart TVs suportam todos os aplicativos .

Todas as smart TVs terão alguns aplicativos pré-instalados , e a maioria delas terá lojas de aplicativos dedicadas, onde você pode selecionar e baixar aplicativos adicionais. Por exemplo, as smart TVs Samsung dão acesso à Samsung App Store , enquanto as LG TVs dão acesso à LG Content Store . Por outro lado, as smart TVs Vizio vêm com todos os aplicativos pré-instalados. Eles adicionam novos aplicativos por meio de atualizações, mas você precisa transmitir ou espelhar a tela do conteúdo de aplicativos não suportados .

Certifique-se de que todas as smart TVs que você está pensando em comprar tenham aplicativos instalados e disponíveis para garantir que seus favoritos estejam lá. Ou considere um dispositivo como o Fire TV Stick para complementar aplicativos indisponíveis.

Quanto deve custar uma Smart TV?

Independentemente do seu orçamento, você deve conseguir encontrar uma Smart TV que seja acessível para todos . No entanto, um orçamento maior certamente permite que você obtenha recursos adicionais, tamanho maior e resoluções mais altas. Pode valer a pena investir em uma smart TV mais cara para garantir seu investimento no futuro, mas se você precisa de algo acessível agora, ainda é possível encontrar um dispositivo de qualidade a um preço razoável.

Os preços variam muito dependendo dos fabricantes e modelos . Abaixo, na tabela, damos algumas diretrizes gerais para preços de smart TVs , mas seja paciente e compre com sabedoria, pois você pode encontrar tamanhos diferentes e resoluções mais altas para sua faixa de preço.

Qual deve ser o tamanho da minha Smart TV?

O tamanho e a resolução têm um efeito significativo no preço de uma TV , por isso é essencial considerar cuidadosamente o tamanho que você deseja ao comprar uma nova smart TV.

Para determinar o melhor tamanho para uma smart TV, você precisará medir as dimensões do cômodo onde a TV será colocada e, então, decidir qual tamanho de tela proporcionará a experiência de visualização desejada sem sobrecarregar o ambiente.