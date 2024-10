Congresso de três dias promete boas notícias!

Poderia ser um dia para descansar, fazer uma visita a parentes ou qualquer outro compromisso. Num fim de semana, não faltam opções para a família Hoff no entanto, Eduardo e Larissa e suas filhas, Mariana e Sofia têm outros planos. Estão todos ansiosos à espera de um evento de três dias que reunirá milhares de pessoas em torno do mesmo objetivo — ouvir boas notícias emocionantes!

“Não é só mais uma reunião”, diz Eduardo Hoff, da cidade de Cascavel, PR. “Esse é um momento para estarmos unidos com nossa família e amigos, fazendo parte de algo que nos trará mais alegria e esperança. Também é uma ótima maneira de aproveitar o fim de semana.”

Em um mundo constantemente bombardeado com más notícias por meio das redes sociais, da TV e do rádio, as Testemunhas de Jeová apresentarão seu congresso anual com o novo tema ‘Declare as Boas Novas!’.

O porta-voz das Testemunhas de Jeová, Adair Corsini disse: “Esses eventos são o ponto alto do ano para milhares de pessoas que desejam ter uma experiência positiva em suas vidas. Ficamos felizes em podermos aproveitar o programa apesar dos desafios que enfrentamos em nossa região. Será uma excelente oportunidade para todos os presentes se concentrarem em boas notícias.”

O congresso ‘Declare as Boas Novas!’ apresentará vídeos baseados na Bíblia, palestras e entrevistas com temas como:

“‘Boas novas eternas’ — O que significam?”

“Por que não temos medo de más notícias”

“‘Apeguem-se firmemente às boas novas’ — Por que e como?”

Um filme dividido em duas partes irá cativar o público nas manhãs da sexta-feira e do sábado. Antes de eventos como esse, as Testemunhas de Jeová promovem uma campanha para convidar todas as pessoas de sua cidade e região.

No ano passado, mais de 12 milhões de pessoas participaram dos cerca de 6 mil congressos realizados em todo o mundo.