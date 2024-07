Confira nove estratégias importantes para evitar o desperdício de gás

O alto consumo de gás de cozinha tem um impacto relevante no orçamento das famílias brasileiras. A depender de quão intenso é o uso, um botijão de gás pode durar semanas ou até meses. Com um planejamento mais eficaz e a adoção de algumas pequenas medidas no dia a dia, é possível deixar as contas mais equilibradas. Confira, abaixo, as principais dicas para otimizar o uso desse recurso e evitar o desperdício.

Verificar válvula e mangueira

Uma das principais medidas para evitar o desperdício de gás é verificar o estado da válvula e da mangueira, assim como seu encaixe ao fogão. Quando esses materiais estão desgastados ou mal ligados ao fogão, eles podem provocar vazamentos, causando desperdício e até mesmo acidentes.

Por isso, é importante fazer o teste com espuma de sabão sempre que instalar um novo botijão, verificando se há o surgimento de bolhas, indicando vazamento, e acompanhar o estado de conservação das peças e das ligações.

Manter o fogão limpo

Pode não parecer, mas um fogão limpo também é um importante aliado na economia do gás. O acúmulo de sujeira pode dificultar o pleno funcionamento do aparelho, e, por isso, é essencial realizar a limpeza periodicamente.

É necessário limpar a superfície do fogão e as grades, removendo o acúmulo de gordura ou os restos de comida, e o mais importante: limpar as bocas para desobstruir furos e remover qualquer sujeira que possa estar dificultando a passagem de gás ou deixando a chama amarela ou laranja, que é um mau sinal.

Cozinhar alimentos na panela de pressão

Esse utensílio é um importante aliado na economia do gás, pois a pressão permite um cozimento muito mais rápido e, por isso, a chama fica acesa por menos tempo.

No caso de grãos como feijão ou grão-de-bico, deixá-los de molho por cerca de 12 horas antes de iniciar o cozimento também é importante.

Cortar alimentos em tamanhos menores

Cortar os alimentos em tamanhos pequenos ajuda não somente a diminuir o consumo de gás, já que o cozimento se torna muito mais rápido, mas também auxilia a otimizar o próprio tempo do cozinheiro.

Tampar panelas

Usar as tampas das panelas também ajuda a cozinhar os alimentos mais rapidamente. Isso ocorre pois a tampa mantém o calor dentro da panela, impedindo que ele se dissipe no ambiente, cozinhando os alimentos mais rapidamente.

Evitar passagens de vento

É importante que o fogão esteja em um local apropriado, evitando locais com passagem de vento. O vento constante atrapalha a chama e o calor emitido por ela, diminuindo a potência e causando um maior consumo do recurso. Caso seja necessário, feche janelas e portas para que o vento não atrapalhe quando for cozinhar.

Escolher bocas adequadas

Pode parecer bobeira, mas escolher a boca adequada é de suma importância. Fazer um preparo em uma panela pequena sobre uma boca grande causa desperdício de gás, já que o tamanho da panela e a chama não são compatíveis.

Planejar refeições

Planejar as refeições é uma medida bem eficaz de economizar, não somente gás, como também tempo. É preferível separar um dia para preparar a comida de toda a semana ou simplesmente fazer preparos que durem mais de uma refeição. Dessa forma, não é necessário cozinhar todo o tempo, economizando gás de cozinha e tempo, deixando a rotina menos cansativa.

Evitar abrir o forno

Quando estiver utilizando o forno, é importante não abri-lo com frequência. Toda vez que o forno é aberto, há uma fuga de calor, diminuindo a temperatura interna. Essa queda provoca um maior gasto de gás para atingir a temperatura ideal novamente e também atrapalha o preparo do alimento.

Créditos: Divulgação/iStock/ Smederevac