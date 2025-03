Como ter o melhor visual de praia enquanto viaja

A saída de praia, seja ela de qual modelo for, é uma opção que protege do sol e traz charme. Uma ideia inovadora que muitas marcas estão apostando é o kaftan, uma peça originária do Oriente Médio que possui um corte longo e mangas largas, podendo conter bordados.

Ademais, a pessoa deve se sentir à vontade com os trajes e optar por aqueles que tragam mais autoconfiança. Para um dia na praia, homens e mulheres podem usar calças leves ou shorts e bermudas para complementar o look fora da água.

Essa estética demonstra muito o estilo de vida descontraído de quem mora em cidades litorâneas. Esse modo de viver foca no bem-estar, na natureza, no descomplicado e no conforto.

Brasil - Sem dúvidas, um dos itens mais essenciais para a rotina higiênica do dia a dia é o uso do desodorante. Afinal, é ele quem garante o frescor e evita o odor de suor e outros indesejados ao longo do dia – principalmente nos dias de calor, que o corpo está propenso a suar […]

Brasil - A experiência imersiva que já encantou mais de 800 mil pessoas no Brasil é um sucesso absoluto no Catuaí Shopping Cascavel. Van Gogh & Impressionistas acaba de ultrapassar a marca de 10 mil ingressos vendidos e entra nas suas últimas semanas na cidade com preços promocionais. É a última chance do público de […]

Para passear

Em ocasiões diferentes, como dar uma volta no centrinho ou nas feiras locais, é preciso ter looks diferentes.Uma ótima opção praiana é optar pelo uso de batas, que são simples e de corte quadrado e largo. Elas dão liberdade de movimento e são ótimas para um passeio casual pela manhã ou no final do dia.

Estampas

Além do recorte, dos tecidos e das peças escolhidas, o que traz estilo para um vestuário são as estampas e os detalhes. Menos é mais, mas alguns detalhes não podem ser deixados de lado.

A chave da elegância e sofisticação descontraída está nas peças com trabalhos manuais, pois demonstram delicadeza e precisão no que propõem. Alguns exemplos são: bordados, coisas penduradas, aplicações, trançados e detalhes em couro.

Ao falar de estampas, o padrão visual tropical busca apoiar-se na natureza e em elementos naturais. A estética tropical se apoia em cores vibrantes, imagens de plantas e animais típicos, flores, folhas, frutas e aves. Com abacaxis ou tucanos, o tropical passa a energia dos oásis brasileiros.

Conforto

Para as férias valerem a pena, ainda é preciso focar nos momentos de descanso e de despreocupação. Por isso, mesmo tomando cuidado com o visual, é interessante que não se abra mão do conforto.

Peças práticas e fáceis de tirar e colocar após o banho de mar são descomplicadas e ajudam no conforto e até a não estressar com roupas difíceis.

Além disso, o calor pede tecidos frescos e fluidos. Peças de linho, algodão e viscose são ideais para permitir a respiração da pele e garantir conforto térmico. Vestidos soltos, saias longas e shorts de cintura alta são peças coringas para quem deseja um visual charmoso sem esforço.

Acessórios

Além de embelezar e complementar o look, muitos dos acessórios utilizados na costa marítima são úteis e protegem contra o sol. Chapéus de palha, por exemplo, não deixam o couro cabeludo queimar e fazem sombra para os olhos.

Óculos de sol de formatos variados protegem os olhos contra os raios solares e ainda dão charme ao rosto. Quem tem condições de não enxergar bem em luz solar muito forte não pode esquecer de colocar na bagagem em todas as viagens.

Obviamente, não se pode esquecer das bolsas, que levam todos os pertences e são principais para sair de casa. Bolsas tote grandes são a pegada ideal para o look de praia.

Fonte: Wavebreakmedia/iStock