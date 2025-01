Benefícios corporativos: por que o vale-alimentação é essencial para empresas competitivas

Brasil - O vale-alimentação é um benefício muito valorizado pelos trabalhadores brasileiros. Além de dar suporte financeiro para compras no supermercado, essa iniciativa por parte da empresa desempenha um grande papel na melhoria da qualidade de vida dos colaboradores. Empresas que implementam esse benefício podem notar os impactos positivos na saúde, bem-estar e produtividade de suas equipes.

Bem-estar e alimentação saudável

O vale-alimentação consegue promover uma alimentação mais equilibrada e nutritiva, já que, com esse subsídio financeiro, os colaboradores podem optar por produtos e dietas mais saudáveis. Existem estudos que indicam que uma boa alimentação não somente melhora a saúde física, como também gera bem-estar mental e reduz problemas de ansiedade e fadiga.

Com a inflação descontrolada, contar com o apoio de um vale-alimentação pode ser a diferença entre optar por alimentos processados e baratos, muito embora nada saudáveis, do que por uma dieta rica em frutas, legumes e proteínas. Com isso, a saúde dos colaboradores melhora, o que gera menos afastamentos e mais disposição para enfrentar os desafios diários.

Menos estresse financeiro

Além da saúde, esse benefício também diminui o estresse financeiro. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), em novembro de 2024, o custo da cesta básica, somente em São Paulo, ficou em R$ 828,39, 10,56% a mais do que o mesmo período em 2023.

Como visto acima, com o aumento no custo de vida, o vale-alimentação alivia o impacto do alto custo da cesta básica e permite aos trabalhadores destinar parte dos seus recursos para outras necessidades, como moradia e educação. Com isso, o benefício consegue promover bem-estar emocional e estabilidade, fatores que aumentam engajamento, criatividade e produtividade dos colaboradores dentro das empresas.

Impacto na produtividade e engajamento

Com essa melhora na qualidade de vida, a dinâmica no ambiente de trabalho também é impactada. Colaboradores que possuem uma melhor alimentação têm mais disposição, redução de faltas e uma atitude mais positiva em relação às demandas.