Alumínio na construção e decoração: vantagens e cuidados

O uso do alumínio na construção, decoração e manutenção oferece diversas vantagens ao reformar uma casa. Além de ser um material versátil e funcional, ele possui um estilo moderno. Se caracetriza por sua durabilidade e sustentabilidade, especialmente em áreas externas.

Vantagens do alumínio na construção

Durante o processo de construção, usa-se o alumínio em diversas situações, principalmente pela sua alta resistência à corrosão. Entre os usos mais frequentes, estão esquadrias, fachadas envidraçadas, revestimentos, estruturas provisórias, fechamentos e sustentação. Sua versatilidade faz com que seja uma escolha popular em diferentes etapas da obra.

Optar por janelas, portas e demais acabamentos em alumínio também garante maior durabilidade e resistência. Estima-se que o material possa permanecer livre de corrosão por até 40 anos. Com manutenção e prevenção adequadas, esse tempo pode ser ainda mais longo, garantindo sua durabilidade.

Além de suas qualidades técnicas, considera-se o alumínio uma alternativa sustentável, e uma excelente escolha para construções com foco em eficiência energética e ambiental. Sua capacidade de auxiliar no isolamento térmico reduz o consumo de energia, além de proporcionar conforto acústico. Outro destaque é sua capacidade de reciclagem, o que permite um ciclo de vida prolongado e contribui para a reutilização do material.

Alumínio na decoração

Na decoração, o alumínio associa-se ao estilo de design industrial, que valoriza elementos como revestimentos expostos e tubulações, além de incluir metais na composição de móveis e itens decorativos. No entanto, o alumínio pode ser integrado a uma variedade de outros estilos decorativos, desde os mais modernos e minimalistas até os mais clássicos, adaptando-se bem a diferentes propostas e cômodos.

Entre as opções para decorar o ambiente com alumínio, estão cortinas, móveis como mesas de centro e pés de estofados, esculturas de jardim. Portanto, também usa-se em janelas e portas, que, além de sua funcionalidade, agregam ao design do ambiente.