8ª Exposição Panorama das Artes Visuais de Cascavel promete surpreender com diversidade artística

O Museu de Arte de Cascavel -MAC abre as portas para a 8ª edição da Exposição Panorama das Artes Visuais de Cascavel, neste sábado (3), às 15h. O evento, que já se consolidou no calendário cultural da cidade, promete ser um verdadeiro espetáculo para os amantes das artes visuais. Localizado na Rua Mato Grosso, 2909, no Centro de Cascavel, o MAC espera atrair um grande público para prestigiar as obras de mais de 80 artistas locais.

A exposição deste ano abrange uma ampla variedade de categorias, incluindo pinturas, desenhos, gravuras digitais, fotografias, colagens, técnicas mistas, esculturas, objetos tridimensionais, performance e vídeo arte. Essa diversidade reflete a riqueza e a versatilidade da produção artística de Cascavel, oferecendo ao público uma oportunidade única de apreciar diferentes formas de expressão visual.

Com a curadoria de Antonio Carlos Machado, que também é artista visual e coordenador do MAC, conhecido no meio artístico como ACMachado, a 8ª Panorama das Artes de Cascavel não só promove e incentiva a produção artística local, mas também desempenha um papel crucial na democratização do acesso à arte na cidade. _”A 8ª Panorama das Artes de Cascavel é uma plataforma vital para a visibilidade e valorização dos artistas locais, além de contribuir para a democratização do acesso à arte na cidade. Participar deste evento é uma excelente oportunidade para mostrar seu trabalho, trocar experiências e enriquecer a cultura de Cascavel”, destacou ACMachado.

A presença dos mais de 80 artistas no evento de abertura é um dos grandes destaques desta edição. Além de exibirem suas obras, os artistas estarão presentes para interagir com o público, compartilhar suas experiências e perspectivas, e assim, criar um ambiente de troca e aprendizado mútuo. Esse contato direto entre criadores e espectadores enriquece ainda mais a experiência artística, tornando o evento um espaço de diálogo e reflexão sobre a arte contemporânea.

Entre os artistas participantes, destacam-se nomes já consagrados no meio e emergentes, proporcionando uma rica mistura de estilos e abordagens. A integração de obras de veteranos com as de novos talentos não só promove a troca de conhecimentos e experiências, mas também reflete a evolução contínua da cena artística local.

A 8ª Exposição Panorama das Artes Visuais de Cascavel ficará em exibição de 03 de agosto a 30 de setembro, oferecendo ao público quase dois meses para explorar e apreciar a rica diversidade das obras apresentadas.

Após a solenidade de inauguração, o público será convidado a percorrer os espaços expositivos e apreciar as obras em exibição. Não perca a oportunidade de prestigiar este evento que celebra a riqueza e a diversidade da produção artística de Cascavel. Venha descobrir novas perspectivas, conhecer os artistas da nossa cidade e mergulhar no universo das artes visuais.

Serviço

8ª Exposição Panorama das Artes Visuais de Cascavel

Data de abertura: Sábado, 03 de agosto

Horário: 15h

Período de exibição: 03 de agosto a 30 de setembro de 2024

Local: Museu de Arte de Cascavel (Rua Mato Grosso, 2909, Centro, Cascavel-PR)

Fonte: Secom