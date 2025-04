Tecnologia: HUOP realiza primeira cirurgia craniana com molde criado em impressora 3D

Cascavel - O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) alcançou mais um marco importante ao realizar a sua primeira cirurgia craniana com o auxílio de um molde produzido por impressora 3D, dentro do próprio hospital. A tecnologia, além de inovadora, mostrou-se essencial para agilizar e otimizar procedimentos que dependem de reconstrução óssea.

A cirurgia foi realizada na segunda-feira (14), em uma paciente de 12 anos que necessitava de uma reconstrução craniana. Pela primeira vez, o molde utilizado no procedimento foi desenvolvido internamente com impressão 3D, marcando um avanço significativo para o hospital.

A médica residente em neurocirurgia, Gabriela Cavalieri de Oliveira explica que, até então, esse tipo de molde era feito de forma artesanal.

“Temos no HUOP uma alta demanda de pacientes que passaram por craniectomia, que é a retirada de uma parte do osso do crânio. Na maioria dos casos, conseguimos guardar esse osso no corpo do próprio paciente, para reutilização posterior. Porém, em algumas situações, isso não é possível — e nesses casos, precisávamos modelar o enxerto manualmente. Sabíamos da possibilidade de usar tecnologia para produzir esses moldes, mas como cada caso é único, o custo era muito elevado e inviável para um hospital universitário.”

A viabilização desse projeto foi possível graças ao apoio do estudante de Medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Filipi da Silva Araújo. Foi ele quem cedeu a impressora 3D utilizada nos primeiros testes.

“Durante o ensino médio, desenvolvi habilidades em programação e eletrônica e construí minha própria impressora 3D como projeto pessoal. Já na graduação, conheci o professor Marcius Benigno, que procurava soluções inovadoras para desafios cirúrgicos. Ele propôs o uso da impressão 3D na reconstrução craniana, e aceitei o desafio. Usei softwares como 3D Slicer e Blender, e foram necessários meses de testes, ajustes e revisão bibliográfica para garantir a eficácia e segurança do processo. Trabalhei em colaboração com neurocirurgiões, residentes e especialistas, integrando conhecimentos de microbiologia, design, eletrônica e técnicas cirúrgicas.”

O molde craniano

O processo começa com uma tomografia do paciente. Em seguida, a falha óssea é reconstruída digitalmente em 3D. A partir dessa modelagem, o molde é impresso e passa por uma série de testes até que se comprove a sua eficácia — respeitando sempre as particularidades de cada caso.