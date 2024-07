Hospitais do Paraná ofertam 286 mil refeições por mês

Todos os dias, cerca de 9,5 mil refeições são distribuídas aos pacientes internados nos 21 hospitais pertencentes ao Governo do Estado no Paraná – aproximadamente 286 mil durante todo o mês. A alimentação saudável, com cinco refeições ofertadas nas instituições, faz parte de um plano terapêutico, pensando nas especificidades de cada um dos pacientes, com base nos diagnósticos e dieta adequada que os ajudem nesse momento de recuperação.

Cardápios variados e balanceados associados ao consumo equilibrado de diferentes nutrientes são cruciais para o paciente. Por isso, a nutrição hospitalar vai além de servir refeições. É uma abordagem estratégica que inicia na seleção dos alimentos até a sua distribuição.

As unidades hospitalares contam com nutricionistas que consideram as preferências, aversões, tabus alimentares e costumes, e principalmente as necessidades nutricionais, focando em uma alimentação nutritiva e saborosa.