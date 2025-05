Heróis: Samu reverte parada cardíaca e salva idoso de 71 anos em Cascavel

RECUPERAÇÃO

Bolsonaro posta foto com equipe médica e afirma: “Sigo confiante”

Dois dias após deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília (DF), e ser transferido para um quarto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) postou, nesta sexta-feira (2), uma foto com a equipe médica e falou de sua recuperação. Ele disse estar sem dor e febre, com um quadro de soluços e com […]