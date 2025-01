Francisco Beltrão: criança de um ano morre com suspeita de metapneumovírus

Francisco Beltrão - O Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná) está analisando o caso de uma criança de apenas 1 ano e 2 meses que morreu com suspeita de Metapneumovírus Humano (HMPV). A pequena Nataly Vitória Pereira Geremia faleceu no dia 13 de dezembro de 2024, três dias depois de ser internada no Hospital Regional, em Francisco Beltrão.

Os pais relataram que a menina começou a apresentar sintomas de tosse e febre no dia 7. Moradores de Renascença, eles levaram a filha até o Centro de Saúde. Portanto, houve a avaliação e medicação de dipirona e xarope para a criança. Nataly não melhorou e os pais novamente a levaram à unidade de saúde. Desta vez, o médico encaminhou a menina para atendimento em Francisco Beltrão. Os exames iniciais, com raio-x, apontaram para bronquiolilte. Infelizmente, após três dias de internamento, a criança morreu.

De acordo com o Lacen, ainda não é possível afirmar a causa da morte. Veja abaixo a nota emitida pelo laboratório na íntegra: