Com vencedora, centro de eletivas inicia os atendimentos em agosto

A primeira colocada na licitação para a escolha de uma empresa que vai administrar o novo “Centro de Cirurgias Eletivas” do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) foi declarada vencedora e, a partir de agora, tem cerca de 30 dias para iniciar os atendimentos. A estrutura vai funcionar no prédio que foi construído para abrigar a antiga Ala de Queimados do hospital, mas que na época da pandemia foi adaptada para abrigar leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A equipe de reportagem do Jornal O Paraná trouxe o assunto em primeira mão no mês passado quando a licitação foi realizada. A empresa vencedora é a CIS (Centro Integrado em Saúde), da cidade de Santa Mariana, que fará a administração do serviço por 12 meses. Ela ofereceu um desconto de 13% no valor total que é de 33.651.611,40 para a realização de 3120 cirurgias – cirurgia geral, ortopedia, urologia e vascular. O valor unitário de cada procedimento varia de R$ 3.128,22 a R$ 17.569,63.

Este é o primeiro contrato de terceirização de serviços do HUOP que tem parceria com a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) que é quem fará o pagamento de acordo com a demanda de cirurgias realizadas. Neste valor ainda será aplicado um desconto de 6% referente aos serviços que serão oferecidos pelo HUOP como enxoval, alimentação dos pacientes, recolhimento de lixo hospitalar e a limpeza. Todo o restante de serviço necessário, inclusive equipamentos é de responsabilidade da empresa vencedora.