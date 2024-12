Cascavel termina 2024 com “fantasma Aedes” rondando pelos bairros

Cascavel - Entra ano e sai ano e a preocupação é a mesma na saúde pública em todas as esferas: o mosquito “Aedes aegypti”. Cascavel encerra o ano de 2024 liderando os casos de dengue, já que fechou o último ano epidemiológico em julho no topo do ranking com o maior número de casos e de mortes por dengue de todo o estado. O pequeno mosquito, mas com grande e problemático potencial, deixou um grande rastro de preocupação totalizando com 58 mortes e 32.326 casos confirmados, nos piores índices da história da doença na cidade.

De fevereiro até junho uma verdadeira força tarefa foi realizada para conseguir combater o mosquito, eliminar os “alado”, evitar novos focos de proliferação e atender a grande demanda de pacientes nas unidades de Saúde. Os caminhões do fumacê voltaram à cidade e um esquema de horário especial de atendimento em pontos estratégicos da cidade foi montando; até um ambulatório contra a doença foi instalado no Hospital de Retaguarda.

Chikungunya

Não bastante a situação da dengue, uma nova preocupação se instalou nos últimos 60 dias e, com isso, o ano termina com um cenário ainda mais preocupante, que são os casos de Chikungunya, já considerada um surto na cidade. Nos últimos dois meses já são 80 casos confirmados da febre, 61 deles na Região Norte, principalmente, no Bairro Brasmadeira e Loteamento Melissa aonde foram identificados os primeiros casos.

Além dos 61 casos do Brasmadeira, existem outros sete casos confirmados no Interlagos, dois nos bairros Cascavel Velho, Brasília e Morumbi e um no Brasília, Guarujá, Periolo, Santa Cruz, Tropical e no Universitário, em cada um.

Para buscar combater e não disseminar ainda mais a doença pela cidade, desde o começo deste dezembro, os carros do fumacê voltaram a capital do Oeste e estão novamente atuando. Já a dengue, são 36 casos no novo ano epidemiológico.