Cascavel tem mais 125 casos confirmados

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Cascavel divulgou nesta quinta-feira (17) mais um boletim das arboviroses. Mais 125 casos de Chikungunya foram confirmados neste ano epidemiológico, passando de 1.126 para 1.251 casos confirmados, um aumento de 18%. Já os casos de dengue saltaram de 76 para 90 casos positivos, um aumento de 11,1% na quantidade de casos.

A cidade vive, desde dezembro do ano passado, um surto de Chikungunya, uma doença em que os sintomas são parecidos com a dengue, como

febre, dor no corpo, dor de cabeça e vômitos, mas a diferença é que no caso desta doença, a dor articular é intensa, que pode se tornar crônica por um período longo, que pode trazer consequências graves à pessoa que acaba sendo vítima da doença.

A maioria dos casos confirmados se concentra na Região Norte, 256 casos no Bairro Interlagos, 234 no Brasmadeira, 139 no Floresta e 139 no Periollo, 136 no Morumbi, 126 no Brasília. A preocupação da Saúde é que a cada semana o número de casos aumenta e, além disso, outro problema é que a cidade está com risco médio da doença, com 2,9% de índice de infestação, apontado no último Liraa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti).

Estado

Nesta semana o relatório semanal da Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 6,4 mil casos da doença e quatro óbitos. Ao todo, neste ano são 37.035 diagnósticos confirmados e 31 óbitos em decorrência da dengue. No total, 394 municípios já apresentaram notificações da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 344 possuem casos confirmados.

Os novos óbitos registrados nesta publicação ocorreram em março, sendo três mulheres e um homem, com idades entre 73 e 90 anos. Os pacientes residiam nos municípios de São Jorge do Patrocínio, na 12ª Regional de Saúde de Umuarama; Iguaraçu e São Jorge do Ivaí, na 15ª RS de Maringá; e Andirá, na 18ª RS Cornélio Procópio.

As regionais com os maiores números de casos confirmados neste período epidemiológico são a 17ª RS de Londrina (8.499); 14ª Regional de Saúde de Paranavaí (8.361); 15ª RS Maringá (4.469); 12ª RS de Umuarama (2.599) e 19ª RS Jacarezinho (2.367). Foram confirmados 1.772 casos de Chikungunya, ou seja, Cascavel é a cidade com mais casos da doença de todo o Estado.

Cuidados