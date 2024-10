Setor produtivo vê mais uma perseguição ao agro com restrições ao crédito rural

Palotina – Mais uma vez, o setor produtivo reclama da conduta do governo federal em relação ao setor responsável por sustentar a balança comercial do País. Entidades de diversos estados, entre as quais a Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), têm solicitado insistentemente ao governo federal, alterações na Resolução 5.081/2023, do Conselho Monetário Nacional, prevendo impedimentos socioambientais para a concessão de crédito rural a parte dos agropecuaristas do Paraná e do Brasil.

Atualmente, produtores rurais com pendências em parte de suas propriedades são penalizados com o impedimento na tomada de crédito para toda a extensão da área. Diante desse cenário, milhões de hectares estão descobertos de financiamento de atividades agropecuárias.

“Temos feito um trabalho insistente para sensibilizar as autoridades a respeito dos prejuízos que estão sendo causados aos produtores e também à sociedade brasileira, com esses empecilhos impostos aos agropecuaristas. A agropecuária é a força motriz da nossa economia e está sendo penalizada por essa resolução do CMN”, ressalta Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino do Sistema Faep.

“DUROS GOLPES”

O agronegócio brasileiro enfrenta um momento crítico, refletindo preocupações há muito tempo presentes no setor produtivo. Segundo Edmilson Zabott, presidente do Sindicato Rural de Palotina, “o produtor rural vem sentindo na carne as consequências de vários fatores”. As dificuldades têm se intensificado devido a questões climáticas e conflitos internacionais, que resultam em “duros golpes” para essa atividade essencial ao desenvolvimento econômico do País.