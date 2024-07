Invasão de terras: Grupo de trabalho vai buscar a solução e segurança é reforçada

Um “barril de pólvora” resume a situação do conflito histórico entre indígenas e produtores rurais na região de Terra Roxa e Guaíra que a cada dia está deixando o clima ainda mais tenso na região. Os indígenas já ocuparam sete propriedades entre as duas cidades reivindicando o direito a 36 mil hectares de terra nos dois municípios e, por isso, ocupam de forma irregular as áreas desde o dia 7 deste mês.

Uma reunião com representantes de diversas entidades foi realizada na manhã desta quarta-feira (17) na sede do Sindicato Rural de Terra Roxa, com o secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira e representantes da Funai, do Incra, da Justiça Federal, da Polícia Federal, do Batalhão de Fronteira, da Prefeitura de Terra Roxa, do Ministério Público, sociedade civil e outros órgãos que estão debruçados na questão.

Teixeira confirmou que o policiamento foi reforçado na região e a situação está sendo “acompanhada de perto” para garantir a segurança diante do conflito fundiário. Sobre a reunião, o secretário disse que foi “bastante produtiva’, sendo estabelecido um grupo de trabalho com todos representantes e os municípios para realizar reuniões com a Itaipu, produtores rurais e os indígenas, já que a ideia é propor que a hidrelétrica adquira uma área para alocar os indígenas que ocupam as propriedades.