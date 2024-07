Confronto com morte aumenta tensão na área das invasões em Terra Roxa

Um dos indivíduos baleado na sexta-feira foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento de Palotina e voltou para “acertar as contas” no sábado. O confronto começou em Terra Roxa e se estendeu ao longo da rodovia, quando os ocupantes dos veículos Escort e Peugeot desceram dos veículos trocara tiros em meio a uma plantação de eucaliptos nas proximidades da Fazenda Brilhante. Um dos indivíduos foi baleado com gravidade e morreu no local.

No fim de semana, circulou pelas mídias sociais e até mesmo em meios de comunicação, informações em torno de um tiroteio envolvendo produtores rurais e indígenas. Em busca de esclarecer os fatos, a equipe de reportagem do Jornal O Paraná manteve contato com autoridades de segurança locais e com o presidente do Sindicato Rural de Terra Roxa, Fernando Volpato.

A FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) oficiou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, na figura do ministro Ricardo Lewandovski, para que explique as providências da pasta para as invasões de terra ocorridas no Oeste do Paraná e em quatro municípios do Mato Grosso do Sul. Os indígenas já ocuparam sete propriedades entre as cidades […]

O que todos temiam, se concretizou. No domingo, indígenas de Guaíra e inclusive de outros países como Paraguai e Argentina, invadiram uma propriedade rural localizada em Terra Roxa, município distante cerca de 140 quilômetros de Cascavel. O clima de tensão paira no ar, principalmente com a mobilização de agricultores de várias partes do Oeste do […]

Um grande grupo de produtores se reuniu ontem (16) na rodovia PR-496, que liga o município de Terra Roxa ao trevo da BR-272, na região onde uma fazenda foi invadida há poucos dias. Desde as primeiras horas do dia, os produtores rurais estiveram mobilizados em um protesto pacífico contra a invasão que ocorreu por parte […]

Guaíra – “Situação completamente insustentável, esbulho possessório, invasão de propriedades privadas de proprietários que estão há dezenas de anos, com seus títulos regularizados, e que precisam ter seu direito respeitado”. As palavras são do deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), durante audiência com entidades, deputados federais e produtores rurais na cidade de Guaíra, na tarde de […]

A ocorrência teve o atendimento da Força Nacional, BPFron, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Civil, presentes naquela região por conta da invasão. No dia 22 de julho, informações que chegaram à imprensa diante do agravamento do conflito entre indígenas e produtores de Terra Roxa e Guaíra, por conta da ampliação das ocupações e as disputas nos tribunais, levaram a Polícia Federal a enviar uma equipe especializada em negociação e interlocução técnica e pacífica entre os envolvidos.

O prazo para saída pacífica dos invasores da Fazenda Brilhante expirou na noite de segunda-feira. Ruralistas não acreditam na saída espontânea das áreas por parte dos ocupantes. Vários recursos tramitam no TRF4 (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região, entre eles, alguns movidos pela Funai (Fundação Nacional do Índio).

O presidente da Comissão de Soluções de Conflitos Fundiários do TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná), desembargador Fernando Prazeres, confirmou ontem ao Jornal O Paraná, que estará na região de conflito no dia 9 de agosto. A finalidade é a de conhecer as áreas de ocupação, ouvir os proprietários e os municípios. “O desafio é o de construir algo positivo para o consenso entre as partes envolvidas”, disse.

De acordo com Volpato, o desencontro de datas prejudicou novo encontro com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o ministro da Justiça e membros do Conselho Nacional de Justiça. Os produtores rurais se dizem exaustos de ser obrigados a conviver com a insegurança no campo, ampliada a partir da posse o Governo Lula.

Crédito: Divulgação PM