12º Encontro de Produtoras Rurais discute saúde mental das mulheres no campo

O 12º Encontro de Produtoras Rurais de Cascavel, organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel por meio de sua comissão feminina, mobilizou cerca de 1,5 mil mulheres produtoras rurais de todo o estado do Paraná ontem (8) e sexta-feira (9), no espaço do Show Rural Digital Coopavel. Pela primeira vez em 12 anos, o evento aconteceu em dois dias e contou com a presença de representantes da Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) e da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).

A saúde mental das mulheres no campo foi um dos temas centrais do encontro. Em meio a tantas responsabilidades e desafios diários, a questão do bem-estar psicológico ganha destaque. Segundo a presidente da Comissão Feminina de Cascavel, Maria Beatriz Orso, é essencial que as produtoras rurais recebam apoio e orientações para manterem sua saúde mental em dia.

“O campo pode ser um ambiente desafiador e precisamos cuidar de quem cuida da nossa produção. Precisamos incentivar as mulheres do campo a buscarem ajuda, quando necessário e entender que, assim como uma dor física, a dor emocional precisa ser tratada”, explica Maria Beatriz Orso.

Outro ponto alto do evento foi a discussão sobre a economia agrícola. Especialistas da área trouxeram análises e previsões para os próximos anos, auxiliando os produtores a se prepararem para os desafios econômicos que podem surgir.

Segurança no Campo

A segurança no campo também foi tema de debate. Com a presença de autoridades locais e especialistas em segurança rural, foram discutidas estratégias para prevenir e combater a violência no meio rural. “A segurança no campo é uma preocupação constante. Precisamos de políticas públicas eficazes e de ações concretas para proteger nossas famílias, propriedades e mulheres,” afirma a presidente da comissão feminina do Sindicato.

Paulo Orso explica que o Sistema Faep/Senar atualmente já trabalha diversas frentes e parcerias com a Polícia Militar para a proteção no campo. No entanto, o presidente relembra que muitas produtoras ainda não possuem conhecimento de todas essas frentes. “O Encontro é uma oportunidade para a disseminação correta e assertiva de informações que, em um contexto de perigo, podem salvar vidas”, afirma Orso.

12 anos de história

O Encontro de Produtoras Rurais de Cascavel, agora em sua 12ª edição, consolidou-se como um evento de extrema relevância no calendário agrícola do Paraná. Ao longo dos anos, ele se tornou um espaço de troca de experiências, aprendizado e fortalecimento da rede de apoio entre as mulheres do campo.

Desde sua primeira edição, o evento cresceu em número de participantes e em abrangência dos temas abordados, refletindo as transformações e os desafios enfrentados pelas produtoras rurais. Maria Beatriz Orso, presidente da Comissão Feminina do Sindicato Rural de Cascavel, destaca: “Cada edição do Encontro de Produtoras Rurais é uma oportunidade de celebrarmos nossas conquistas e de nos prepararmos para os desafios futuros. É gratificante ver como o evento cresceu e se fortaleceu ao longo dos anos.”

A celebração dos 12 anos do evento é marcada por uma programação ainda mais robusta e diversificada. Pela primeira vez realizado em dois dias consecutivos, o encontro deste ano promete ser o mais completo até agora, abordando não apenas questões técnicas da agricultura, mas também temas fundamentais como saúde mental e segurança no campo. “Essa evolução é um reflexo direto das necessidades e demandas das produtoras rurais, que são a essência do nosso encontro. São doze anos de história e de luta! A mulher do campo está assumindo um protagonismo que sempre foi dela por direito, e é um honra para nós podermos impulsionar isso e trazer essa consciência para mais produtoras todos os anos,” conclui Maria Orso.

“Por conta da sua importância, o Encontro de Produtoras Rurais em Cascavel já está fixo, todos os anos, no calendário do Sistema Faep/Senar-PR e da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP. Esse é um dos principais eventos do Brasil voltado para as produtoras rurais, o que nos orgulha muito. Fazemos questão de apoiar e participar, pois sabemos que é mais um momento de conexão e aprendizado, além de fortalecer ainda mais o sistema sindical rural”, afirma Ágide Eduardo Meneguette, presidente interino do Sistema Faep/Senar-PR.

Crédito: Assessoria